Un doublé Mercedes! Un top 10 pour Stroll!

Le Britannique Lewis Hamilton a savouré une troisième victoire consécutive au Grand Prix du Canada de Formule 1, qu’il a dominé de bout en bout, dimanche, sur le circuit Gilles-Villeneuve, tandis que le Québécois Lance Stroll a récolté les deux premiers points de sa carrière avec une neuvième place.

Le vainqueur a décroché sa sixième victoire à vie sur l’île Notre-Dame, devançant son coéquipier chez Mercedes, Valtteri Bottas, qui a grimpé sur le podium une troisième fois d’affilée au Québec. L’Australien Daniel Ricciardo, sur Red Bull, a complété le trio de tête.

Misant sur une stratégie d’un arrêt aux puits, Hamilton n’a eu aucune difficulté à obtenir son 56e gain en Formule 1, lui qui détenait la position de tête. Il a notamment profité des ennuis de Ferrari et du meneur du classement des conducteurs,

Sebastian Vettel. Ce dernier a finalement dû remonter la pente et a capitalisé sur une tentative de dépassement ratée d’Esteban Ocon sur Sergio Perez pour se faufiler jusqu’au quatrième échelon.

Un départ explosif

Les premières secondes de l’épreuve ont été fertiles en rebondissements, particulièrement pour Max Verstappen (Red Bull), qui est passé de la cinquième à la deuxième place en accrochant au passage Vettel, forcé de changer ses pneus et son aileron avant quelques tours plus tard.

Toutefois, la mésaventure du Brésilien Felipe Massa, coéquipier de Stroll chez Williams, a retenu davantage l’attention. Le vétéran a vu sa journée de travail prendre fin quand Carlos Sainz fils (Toro Rosso), lui-même victime d’un contact avec Romain Grosjean (Haas), a percuté l’arrière de sa voiture à l’entrée d’un virage. Il s’agissait pour le Sud-Américain d’une première fin de course prématurée cette saison.

En dépit de son excellent départ, Verstappen a rapidement déchanté, puisque son bolide a rendu l’âme au 11e tour en raison de problèmes mécaniques. Du même coup, tous ces événements inattendus ont permis à Stroll de se hisser au neuvième échelon, pendant que Vettel était relégué momentanément en queue de peloton.

L’Allemand a cependant repris quelque peu le terrain perdu, coiffant le favori local au 21e passage. Celui-ci a chuté au 17e rang après son arrêt aux puits durant le 26e tour.

Progression

À l’aise devant les siens, Stroll a poursuivi son bon travail en dépassant coup sur coup les deux porte-couleurs de McLaren, Stoffel Vandoorne et Fernando Alonso, de sorte qu’il s’est emparé du 10e rang avec une vingtaine de tours à compléter.

Le Québécois a livré la performance la plus convaincante depuis son arrivée en F1, conservant habilement sa place en fin de course, en plus de profiter de l'abandon de Daniil Kvyat pour gagner une dernière place.

En bref

Kvyat est parti en fond de grille, car sa Toro Rosso a été incapable de décoller lors du tour de chauffe. Il a dû abandonner, en fin d'épreuve

Le grand cirque de la F1 s’arrêtera à Bakou, en Azerbaïdjan, le 25 juin pour la huitième manche de la saison.