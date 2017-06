Match crucial à «Smashville»

L’incroyable parcours des Predators de Nashville prendra-t-il fin ce soir face aux Penguins de Pittsburgh?

Le match numéro 6 de la finale de la Coupe Stanley sera présenté à TVA Sports dès 20h.

La formation du Tennessee fera face à l’élimination devant ses partisans au Bridgestone Arena, où l’équipe a remporté ses deux matchs en finale de la Coupe Stanley.

Si Sidney Crosby s’est levé pour les Penguins lors de l’éclatante victoire de 6-0, au match no 5, les favoris de la foule auront aussi besoin d’un héros pour sonner la charge et permettre aux siens de demeurer en vie.

Samedi, José Théodore et Patrick Lalime il ne fait aucun doute : l’homme masqué Pekka Rinne doit se surpasser après avoir connu un match difficile, mercredi.

«Il a été bon à domicile. Présentement, c'est juste l'aspect psychologique. Ne parlons même pas de technique, mais il a été très bon à domicile et il se dit "on revient à la maison". Sa confiance va être au maximum.»

Nashville a une fiche de 8-3 lorsqu’il marque le premier but du match et un dossier de 6-4 lorsqu’il concède le premier but à l’adversaire.

Quatre des huit dernières formations à s’être inclinées au match no 5 d’une finale sont parvenues à gagner la coupe Stanley. Les hommes de Peter Laviolette n’ont qu’une défaite en 10 rencontres à domicile (9-1).

Pendant ce temps, les Penguins ne sont qu’à un gain de défendre leur titre et brandir la coupe Stanley pour une deuxième année d’affilée.

L’exploit n’a pas été réalisé depuis que les Red Wings de Detroit ont soulevé le prestigieux trophée en 1997 et en 1998.

Le caisson contenant la coupe Stanley ne se trouvera qu’à quelques mètres d’eux lorsque les joueurs des sauteront sur la glace, ce qui augmentera le désir d'en finir.

«Quand l’objet de ton but ultime se trouve devant toi, c’est suffisant pour t’inciter à offrir la meilleure performance de ta vie, a lancé Chris Kunitz, à l’arrivée des Penguins à Nashville. Les occasions pareilles ne se présentent pas souvent.»



L’attaquant des Penguins est possiblement la personne la mieux placée pour en parler. L’athlète de 37 ans pourrait graver son nom sur le précieux trophée pour la quatrième fois de sa carrière.



Aucun joueur actif présentement dans le circuit Bettman ne l’a fait autant de fois.