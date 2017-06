Un émouvant témoignage de Mike Bossy

L'ex-joueur des Islanders de New York et analyste-hockey à la chaîne TVA Sports, Mike Bossy, a livré un poignant témoignage, vendredi, lors de l'émission Dave Morissette en direct.

En effet, celui qui a remporté quatre coupes Stanley et marqué 50 buts ou plus lors de neuf saisons dans la LNH a récemment écrit une lettre au jeune Mike Bossy de 14 sur le site The Players' Tribune.

Bossy a cette fois expliqué en mots les conseils qu'ils donneraient aujourd'hui à celui qu'il était, plus jeune.

Celui qui a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1991 aborde plusieurs sujets : son enfance, son passage dans la LHJMQ, son repêchage, ses débuts dans la LNH, etc...

Bossy y va même d'une anecdote savoureuse lors de la négociation de son premier contrat avec les Islanders de New York.

À voir dans la vidéo ci-dessus.