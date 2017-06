Patrick Roy toujours à l’écoute

Loin du hockey pour la première fois depuis toujours, Patrick Roy assure qu’il n’a pas trop rongé son frein pour y remettre les pieds.

Si Marc Bergevin lui avait passé un coup de fil en février, toutefois, le «33» ne cache pas qu’il aurait tendu l’oreille avec la plus grande attention.

L’ancien gardien étoile du Canadien de Montréal et de l’Avalanche du Colorado est brièvement sorti de sa retraite fermée à l’occasion de l’annonce d’un tournoi de golf dont il sera l’ambassadeur, en septembre, au Royal Québec.

Pour la première fois depuis la nouvelle fracassante de sa démission comme entraîneur-chef de l’Avalanche l’été dernier, Roy a répondu à une poignée de questions sur les derniers mois passés sous les palmiers de la Floride ainsi que sur son avenir.

Celui qui n’a jamais caché son désir de travailler éventuellement pour le Tricolore se tient évidemment à l’affût de l’actualité dans la Ligue nationale (LNH). Lorsque Bergevin a montré la sortie à Michel Therrien à la Saint-Valentin, Roy n’a pas figuré dans les plans de l’organisation.

«J’ai beaucoup de respect pour l’organisation du Canadien et si un jour le Canadien m’approche pour quoique ce soit, c’est sûr que je vais écouter avec beaucoup d’attention», a indiqué Roy sans toutefois se montrer critique.

«J’étais quand même capable de comprendre que Claude Julien est un entraîneur de grande qualité. Lorsqu’un gars comme lui devient disponible, c’est une question de temps avant qu’il se trouve un emploi ailleurs. Dans ce cas-là, je ne suis pas surpris que les choses se soient passées aussi rapidement», a-t-il pris soin d’ajouter.

Loin des projecteurs

S’il mentionne avoir été approché pour remplir différents mandats à l'extérieur du hockey, Roy assure cependant qu’aucun appel n’était lié à un potentiel emploi dans la LNH. C’est pourquoi celui dont la carrière a toujours été fortement médiatisée en a profité pour s’éloigner des projecteurs.

«Je ne me suis pas vraiment ennuyé [du hockey]. Ça fait drôle à dire, mais lorsqu’on fait une réflexion, on réalise qu’on a été dans le bain pendant tellement de temps que ça peut faire du bien de se retrouver à l’extérieur et d’être un peu moins visible. C’est un côté que j’ai bien apprécié», s’est-il confié.

Toujours ouvert

Cela étant dit, le compétiteur en Roy ne sommeille jamais totalement. Un brin de causette, aussi bref soit-il, suffit rapidement à nous convaincre qu’il ne se ferait pas tordre un bras trop longtemps pour reprendre le sifflet et les patins.

«Je n’ai pas eu d’appel, mais je vais toujours écouter. Que je le veuille ou non, j’aime le hockey, je suis passionné de hockey. Mais en même temps, est-ce que je vais rembarquer dans le hockey? Ce sera une décision que j’aurai à prendre éventuellement», a-t-il laissé tomber.