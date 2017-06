La F1 à Montréal jusqu'en 2029

Le bruit courait depuis quelques semaines, mais le tout a été confirmé vendredi: l’entente entre le Grand Prix de Montréal et Formula One Management (FOM) a été prolongée jusqu’en 2029.

Pour conclure ce pacte, il a fallu que les gouvernements provincial et fédéral s’engagent à la hauteur de 64,2 millions $ afin de payer les frais de sanction au FOM durant cette période.

«Ç’a pris du temps, mais on y est arrivés, a déclaré le maire de Montréal, Denis Coderre. Je veux remercier tous les partenaires qui ont fait partie de la solution.

«Il était important pour que l’on puisse, pour des raisons de stabilité, augmenter le nombre d’années à l’entente.»

On se souvient qu’en 2014, Coderre et le promoteur François Dumontier avaient annoncé une nouvelle entente de 10 ans afin de garder l’événement au circuit Gilles-Villeneuve.

Le tout était conditionnel à des rénovations majeures des paddocks qui étaient évaluées à 32 millions $, dont la facture s’élèvera finalement à 52 millions $.

La Ville de Montréal déboursera 34 millions $ alors que le gouvernement provincial assumera les 18 autres millions nécessaires. S’il y a eu un profond désaccord entre Coderre et Dumontier à ce sujet, c’est ce que le maire n’était pas prêt à se commettre pour cette somme en sachant que les nouvelles installations pouvaient potentiellement être utilisées pendant cinq ans seulement.

C’est pour cette raison qu’il tenait mordicus à cette entente jusqu’en 2029 avec le FOM.

Les travaux commenceront après l’édition 2018 de l’épreuve montréalaise et qui devraient être complétés à temps pour celle de 2019.

La hache de guerre est enterrée

Coderre est revenu aussi sur les «imbroglios» qui ont mené aux frictions entre lui et le promoteur de l’événement, François Dumontier.

«Ça donnait l’impression que si les paddocks n’étaient pas faits, c’était à cause de Montréal, a-t-il souligné. Je ne veux pas pointer le doigt, car ça ne sert à rien.

«Je ne m’excuserai pas de vouloir aller chercher un maximum de revenus supplémentaires. Il y a eu une négociation qui a été franche et honnête.»

Par contre, le politicien a paru agacé lorsque le collègue Louis Butcher a tenté d’en savoir plus au sujet des fameux imbroglios entre lui et le patron d’Octane Management au cours des derniers mois.

«Je ne peux pas revenir là-dessus, a-t-il précisé. On est rendus ailleurs. On était en mode solutions et on a réglé la situation.»

Donc, la hache de guerre semble enterrée entre Coderre et Dumontier. Mais pour combien de temps ? L’avenir nous le dira.

Le jour et la nuit

Le maire de Montréal a surtout été rassuré par l’approche des nouveaux dirigeants de FOM avec Chase Carey en tête.

«La relation entre Chase Carey, Montréal et les autres partenaires, c’est le jour et la nuit, a-t-il ajouté. Bernie (Ecclestone) avait son style et il a sauvé la Formule Un à plusieurs égards.

«Quand on sort de ces rencontres avec les gens de Liberty Medias, on a vraiment l’impression que c’est gagnant-gagnant.»

Voilà un discours qu’on n’a pas entendu souvent au fil des années au sujet de l’avenir du Grand Prix de Montréal.