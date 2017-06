Cristiano Ronaldo, l’athlète le plus riche de la planète

En vertu de gains de 93 millions $*, le Portugais Cristiano Ronaldo a été l’athlète le mieux rémunéré de la dernière année sur la planète, d’après la liste publiée par le magazine Forbes, mercredi.

Le salaire de 58 millions $ et les revenus de commandite de 35 millions $ de l’attaquant du Real Madrid en Liga espagnole de soccer lui permettent de dépasser l’Américain LeBron James, ailier des Cavaliers de Cleveland dans la National Basketball Association (NBA), et son rival de toujours Lionel Messi, milieu argentin du FC Barcelone en Liga, chez les sportifs professionnels les plus riches du globe.

James, champion de la NBA avec les Cavaliers au printemps 2016 et actuel finaliste au sein de la formation de l’Ohio contre les Warriors de Golden State, a touché 86,2 millions $ cette année. Messi suit à 80 millions $.

Le tennisman suisse Roger Federer, aidé par des revenus publicitaires de 58 millions $ (revenus totaux de 64 millions $), ainsi que le basketteur américain Kevin Durant, vedette des Warriors aux gains combinés de 60,6 millions $, complètent ce top 5 mondial.

Tiger Woods, malgré un salaire de seulement 107 000 $, occupe le 17e échelon de la grille de Forbes grâce au soutien de ses commanditaires à hauteur de 37 millions $.

Aucun joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) ne figure dans cette liste de 100 athlètes, alors que le joueur indien de cricket Virat Kohli s’y taille une place, au 89e rang (22 millions $).

L’Américaine Serena Williams, ancienne première joueuse mondiale de tennis, est la seule femme sur cette liste, en 51e position avec 27 millions $ de gains.

Les 10 athlètes les plus riches de la planète selon Forbes



1. Cristiano Ronaldo, POR (Soccer, Real Madrid) : 93 millions $

2. LeBron James, USA (NBA, Cavaliers de Cleveland) : 86,2 millions $

3. Lionel Messi, ARG (Soccer, FC Barcelone) : 80 millions $

4. Roger Federer, SUI (Tennis) : 64 millions $

5. Kevin Durant, USA (NBA, Warriors de Golden State) : 60,6 millions $

6. Rory McIlroy, GBR (Golf) : 50 millions $

6. Andrew Luck, USA (NFL, Colts d’Indianapolis) : 50 millions $

8. Stephen Curry, USA (NBA, Warriors de Golden State) : 47,3 millions $

9. James Harden, USA (NBA, Rockets de Houston) : 46,6 millions $

10. Lewis Hamilton, GBR (Formule 1, Mercedes) : 46 millions $



*Toutes les valeurs monétaires sont exprimées en devises américaines.