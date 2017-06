Cinq gars, 115 bières et une facture de 1127$!

Publié aujourd'hui à 16h04

Mis à jouraujourd'hui à 16h07

Oui, vous avez bien lu.

Quatre-vingt-treize Coors Light, 10 Miller Lite, 10 Bud Light, une Blue Moon, une Pale Ale et une douzaine de shooters.

Bref.

David Hudson, Justin Gray, Zack Callis, Shaun Womack et Jon Livezey avaient soif et ils ont bu!

Lundi, les cinq acolytes se sont assurés de rester bien hydratés avant, pendant et après le match no 4 de la finale de la coupe Stanley entre les Penguins de Pittsburgh et les Predators de Nashville.

Dans l’optique de trouver une table dans un bar à proximité du Bridgestone Arena, ces turbo fans des Predators ont débarqué au Rippy’s Bar and Grill à 11h06. Dois-je vous rappeler que le match ne débutait pas avant 19h?

Puis, ils ont bu. Encore et encore. Ah oui, ils ont mangé aussi.

Le total de cette belle facture? 1127,25$! Oui, monsieur! (Vous noterez aussi l’achat d’un t-Shirt. Pourquoi pas?)

En entrevue sur le site SB Nation, les frères de boisson ont affirmé avoir bu la majorité de leurs bières. Ils n’auraient offert que quelques consommations au groupe assis à la table d’à côté. (On parle ici d’une vingtaine de bières par tête!)

Dépenser 558$ en Coors Light dans un bar pour encourager son équipe en finale de la Coupe Stanley?

Bienvenue à «Smashville»!