EN DIRECT : Penguins - Predators

Les Predators accueillent les Penguins à l'occasion du match no. 4 de la finale de la Coupe Stanley. La marque est de 0-0 en 1ère période.

Le duel est présenté sur les ondes de TVA Sports.

0:00 | Début du match

NOTES

Les Predators de Nashville ont l’occasion de créer l’égalité dans la série finale de la Coupe Stanley, lundi, alors qu’ils accueillent les Penguins de Pittsburgh au Bridgestone Arena lors du quatrième match.

En retard 1-2, les Preds tentent ainsi de remettre les compteurs à zéro et de faire de cette série un affrontement au meilleur des trois matchs.

Les Penguins sont privés des services de Nick Bonino et de Scott Wilson, Josh Archibald intègre la formation sur le quatrième trio.

Lined up for Game Four. pic.twitter.com/ogtRAEF1ZS