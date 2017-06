Ballou, l’Ivoirien

Le jeune ailier de l’Impact Ballou Tabla a beau vivre au Canada depuis plusieurs années, dans son cœur, il sera toujours ivoirien.

Nul besoin de dire que le garçon a vécu des émotions très fortes lorsqu’il a côtoyé son idole, Didier Drogba, durant le passage du célèbre numéro 11 à Montréal.

«Depuis tout petit, moi et des amis en Côte d'Ivoire, on rêvait de le voir, a-t-il expliqué, en entrevue à TVA Sports. C'est lui qui faisait parler de notre pays. C'est une légende de notre pays.»

Il se rappellera toujours du moment où il l’a rencontré pour la première fois.

«C'était émouvant, s’est souvenu Ballou. J'étais sous le choc. Je me rappelle bien, j'étais de dos, le coach Yanick me dit, "le voilà", et il arrive. Là, je ne voulais pas me retourner parce que pour moi, c'était impossible. Je me retourne et je le vois de loin. Ah là là. Je n'arrivais pas à y croire.»

«C'était lui! Là il arrive, il est grand, il est costaud. Tu vois ses jambes (...) il est vraiment différent quand tu le vois en vrai, comparé à la télé. Je me suis mis à pleurer. Les larmes se sont mises à couler comme ça! Je ne m'y attendais même pas. C'est un des plus beaux jours de ma vie.»

Depuis, les deux hommes sont restés des alliés. Un contact précieux, un modèle exceptionnel pour le jeune Ballou qui en est à ses premières armes dans le soccer professionnel.

«Je pouvais me regarder dans le miroir et me dire que je me suis entraîné avec Didier, que je côtoie Didier et je sais que si je l'appelle, il sera là pour moi, a mentionné le joueur de 18 ans. Il va conseiller. Dans le fond je peux me dire que j'ai un peu réussi, quoi.»

