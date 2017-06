P.K. Subban persiste et signe

P.K. Subban a répété jeudi la même petite phrase qu’après le deuxième match de la finale de la Coupe Stanley : «il n’y a pas de doute, nous allons gagner la prochaine rencontre».

Subban a promis la victoire pour le premier duel de cette finale présenté au Bridgestone Arena.

Voyez ses commentaires à la suite du match no 2 dans la vidéo ci-dessus.

En retard 2-0 contre les Penguins de Pittsburgh, les Predators de Nashville n’ont pas d’autre option que de gagner s’ils souhaitent rebondir dans cette série.

L’ancien défenseur du Canadien de Montréal a probablement fait cette prédiction en se basant sur les succès de son équipe à la maison depuis le début des séries. En huit rencontres à Nashville, les Predators l’ont emporté à sept reprises.

Seuls les Ducks d’Anaheim ont signé une victoire dans la forteresse des Predators. C’était un gain de 3-2 en prolongation lors de la quatrième rencontre de la finale de l’Association de l’Ouest.

S’il n’a pas fait de prédiction sur le résultat final du prochain match, Peter Laviolette n’a pas caché son bonheur de jouer devant ses partisans.

«La foule nous transportera, a raconté l’entraîneur-chef en conférence de presse. Depuis mon arrivée à Nashville, j’ai toujours aimé notre environnement. J’aimais ça même avant d’être ici. Nos partisans ont été incroyables depuis le début de la saison et en séries.

«C’est encore plus fou depuis le début des séries. Maintenant que nous avons atteint la finale, l’atmosphère sera encore plus endiablée. Il y a un buzz dans toute la ville. Je sais que nos joueurs aiment jouer à domicile. Nous avons connu du succès ici. C’est positif pour nous.»

Rinne ou Saros

Questionné sur l’identité de son gardien partant pour la troisième rencontre, Laviolette a joué la carte du mystère.

«Je vais dire la même chose qu’il y a quelques jours quand on me posait des questions sur les retours probables de Mike Fisher et de Craig Smith : je ne parle pas de ma formation, a répondu l’instructeur-chef des Predators. Je reste constant dans mes réponses. Je ne parle pas de ma formation.»

Pekka Rinne a perdu de son aura d’invincibilité en accordant quatre buts à chacun de ses deux premiers départs en finale. Le Finlandais affiche une désastreuse moyenne de 4,69 et un taux d’efficacité de ,778.

Même si Juuse Saros a pris la relève de Rinne en troisième période du deuxième match, Laviolette devrait revenir avec son gardien numéro 1. C’est lui qui a mené les Predators jusqu’en finale.