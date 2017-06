Pacioretty a vendu sa demeure à Brossard

Le capitaine du Canadien de Montréal, Max Pacioretty, a vendu sa luxueuse maison de 16 000 pieds carrés à Brossard, qui était à vendre depuis mars, pour la coquette somme de 2 millions $.

Voyez les images de la résidence dans la vidéo, ci-dessus.

C’est du moins ce qu’a rapporté le quotidien The Gazette, jeudi.

Située dans les Domaines de la Rive-Sud à Brossard, la maison compte cinq chambres à coucher, quatre salles de bain et a été bâtie selon les normes énergétiques Novoclimat, comme on pouvait le lire sur la page de l'agence immobilière Sotheby's.

L'agent immobilier Joseph Montaro a expliqué au média montréalais que pour conclure la vente, Max, sa femme et lui ont décidé d'inclure de nombreux meubles.

«Les acheteurs ne viennent pas du coin et ils avaient peu de mobilier. Les meubles (de la maison) étaient superbes et de bonne qualité, a souligné Montaro. Ils avaient été choisis précisément pour cette maison. Nous en avons inclus plusieurs.»

Malgré une allure extérieure plutôt sobre et traditionnelle, c'est l'intérieur qui retient l'attention.

Le concept à aire ouverte donne un effet de grandeur à la maison, et plus particulièrement dans la cuisine, qui est équipée d'électroménagers de marque Viking et d'un énorme îlot central.

Une des pièces qui retient le plus l'attention est certainement le spectaculaire cellier, comme vous le constaterez avec la photo qui suit.

Mais pourquoi le numéro 67 a-t-il vendu sa maison? Sera-t-il de retour avec le Tricolore l'an prochain?

Rassurez-vous: le meilleur marqueur du Canadien est lié à un contrat avec la formation montréalaise jusqu'en 2018-2019, et la raison pour laquelle il déménage n'a aucun lien avec sa carrière d'athlète.

En effet, l'agent immobilier de Pacioretty a confié que la femme du hockeyeur attend un troisième enfant cet été. Le clan Pacioretty totalisera bientôt cinq membres et souhaite donc vivre dans une maison plus spacieuse.