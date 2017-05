Malkin-Kessel: le dilemme de Sullivan

Que doit faire l'entraîneur-chef Mike Sullivan avec les attaquants Evgeni Malkin et Phil Kessel : les faire jouer ensemble ou les séparer?

Lors du premier match de la finale de la Coupe Stanley entre les Penguins de Pittsburgh et les Predators de Nashville, Kessel et Malkin ont commencé ensemble et ont été séparés par la suite.

«Lorsqu'ils sont ensemble, ils sont dynamiques ou ils ont du moins le potentiel d'être dynamiques, a expliqué Sullivan, lors de son point de presse mercredi.

«D'un autre côté, lorsqu'ils jouent sur des trios différents, notre offensive est mieux répartie et c'est plus difficile pour l'adversaire de contrer un trio spécifique.

«Cela dit. Il n'y a pas de solution miracle. Nous continuerons de nous adapter selon le rythme des matchs et nous ferons ce qui est le mieux pour notre équipe.»

