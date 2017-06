EN DIRECT: Predators-Penguins

Le gardien des Predators de Nashville Peka Rinne cherchera à obtenir rédemption, mercredi soir, après avoir connu la pire soirée de travail pour un gardien dans l'histoire des séries depuis l'expansion de 1967.

Deuxième période

11:48 Austin Watson (NSH) est puni après avoir commis de l'obstruction sur Patric Hornqvist.

06:53 Matt Murray sort la mitaine devant Fillip Forsberg, qui effectuait une descente à 2 contre 1.

00:00 Début de la deuxième période.

Première période

20:00 Fin de la première période. Les Penguins ont déjà égalé leur nombre de tirs lors du premier match de la finale.

16:36 BUT! Penguins 1 - Predators 1. Jake Guentzel crée l'égalité avec son 11e but des séries. Peka Rinne paraît mal. VIDÉO.

14:32 Roman Josi (NSH) est reçoit la cinquième infraction de la soirée en raison d'un double échec.

12:57 BUT! Predators 1 - Penguins 0. Pontus Aberg donne les devants aux siens à l'aide d'une superbe feinte.

10:34 Mike Fischer (NSH) envoyé au cachot pour obstruction.

09:36 Evgeni Malkin et Chris Kunitz sont chassés. Les Predators bénéficient d'un 5 contre 3.

09:36 Un double-échec vicieux de Chris Kunitz envoie P.K. Subban au sol. À VOIR.

06:17 Matt Cullen (PIT) retraite au vestiaire après avoir été frappé par Matt Irwin.

04:35 Superbe arrêt de Rinne devant Hornqvist, qui tentait le tourniquet.

02:04 Craig Smith (NSH) écope d'un double échec en zone offensive.

00:00 Début de la première période.

NOTES

Le Finlandais n'a effectué que sept arrêts sur les 11 tirs décochés en sa direction, «bon» pour un pourcentage d'efficacité de .636.

Wow. Rinne had worst single-game playoff SV% (.636) among goalies with at least 50 minutes played in expansion era https://t.co/t7gc7uJ53R