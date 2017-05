Première victoire de Françoise Abanda à Roland-Garros

La Québécoise Françoise Abanda a défait la Française Tessah Andrianjafitrimo en deux manches de 6-3 et 6-4, lundi à Paris, dans un match de premier tour des Internationaux de France.

La 195e raquette mondiale a ainsi savouré le premier triomphe de sa carrière dans le tableau principal d’un tournoi du Grand Chelem chez les dames.

Confrontée à la 269e joueuse de la WTA, Abanda, 20 ans, a profité de sa troisième balle de match pour fermer les livres.

Elle a claqué les trois as du duel et commis une double faute, en plus de réaliser quatre bris en huit tentatives. À l’opposé, l’athlète de la Belle Province a cédé son service deux fois.

La gagnante a conservé un taux d’efficacité de 73 % sur son service initial, comparativement à 51 % pour Andrianjafitrimo. Elle a eu le dessus 70-51 pour le nombre de points enlevés.

Au tour suivant, Abada aura une adversaire de renom, soit la Danoise Caroline Wozniacki, 11e tête de série. Celle-ci a vaincu en trois sets l’Australienne Jaimee Fourlis.