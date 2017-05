Les Canadiens embauchent Thomas Ebbing

Les Canadiens de Montréal ont accordé un contrat des ligues mineures d'un an à deux volets à l'attaquant américain Thomas Ebbing, vendredi.

La valeur du pacte n’a pas été dévoilée. Son entente le lie à la Ligue américaine de hockey et à la Premier AA Hockey League.

Âgé de 22 ans, Ebbing, un joueur autonome issu des rangs universitaires américains, a complété sa quatrième année à l'Université Michigan State. Il a inscrit trois buts et 13 mentions d’aide pour 16 points en 35 joutes, tout en affichant un différentiel de -12.

En 2015-2016, à sa troisième année, le natif de Troy, au Michigan, a été nommé joueur s'étant le plus amélioré des Spartans après avoir connu la meilleure saison de sa carrière avec 19 points, dont cinq filets, en 37 sorties.

Avant de se joindre à Michigan State, l'attaquant de 5 pi et 11 po et 172 lb avait disputé une campagne dans l’United States Hockey League avec le Steel de Chicago. Il avait amassé 16 buts et 10 aides pour 26 points en 60 rencontres.