Coupe Memorial: les Sea Dogs éliminés par les Otters

Les Sea Dogs de Saint-Jean ont été défaits, 6-3 vendredi soir, par les Otters d'Érié lors de la demi-finale de la Coupe Memorial, à Windsor.

La rencontre était présentée en direct à TVA Sports.

En finale, les Otters affronteront les favoris de la foule, les Spitfires de Windsor, dimanche.

Lors des 40 premières minutes de jeu, les deux équipes se sont échangé des buts. Darren Raddysh a ouvert la marque, avant de voir Joe Veleno créer l’égalité avant la fin de la première période.

Taylor Raddysh a redonné l’avance aux siens, mais Julien Gauthier a une fois de plus ramené les deux équipes à la case départ.

Troisième période fatale

Au début du troisième engagement, le capitaine Dylan Strome et German Poddubnyi ont touché la cible avec seulement 1 min 7 s d’écart.

Taylor Raddysh a augmenté l’avance des siens quelques instants plus tard. C’est Warren Foegele qui a complété la marque dans un filet désert.

Thomas Chabot a redonné espoir aux représentants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec son deuxième but du tournoi, mais ces derniers ont finalement manqué de temps pour compléter la remontée.

Troy Timpano a repoussé 20 des 23 rondelles dirigées vers lui pour mériter la victoire. À l’autre bout de la patinoire, Callum Booth a accordé cinq buts sur 36 tirs.

----------------------------------------------------------------------------------------

3E PÉRIODE

20:00 - Fin du match

19:26 - BUT! Warren Foegele (ERI) marque dans un filet désert. 6-3 ERI

16:28 - BUT! Thomas Chabot (SNB) réduit l'écart à deux buts. 5-3 ERI

12:31 - BUT! Taylor Raddysh (ERI) saute sur un retour de lancer et marque en avantage numérique. 5-2 ERI

11:00 - Pénalité! Samuel Dove-McFalls est puni deux minutes pour avoir retardé le match.

07:15 - Joe Veleno (SNB) s'amène avec un coéquipier lors d'un deux contre un. Il choisit de tirer, mais Troy Timpano le bloque.

03:45 - BUT! Les Otters marquent un deuxième but en début de troisième période. German Poddubnyi profite d'une bourde de la défensive des Sea Dogs. 4-2 ERI

02:38 - BUT! Alex DeBrincat effectue une entrée de zone avant de remettre à son capitaine Dylan Strome. Ce dernier effectue un changement rapide de direction et déjoue Callum Booth entre les jambes. 3-2 ERI

00:00 - Début de la période

----------------------------------------------------------------------------------------

2E PÉRIODE

20:00 - Fin de la période

19:18 - BUT! Julien Gauthier (SNB) crée l'égalité en avantage numérique. 2-2

18:51 - Pénalité! Erik Cernak (ERI) est puni pour obstruction

16:46 - Pénalité! Thomas Chabot (SNB) complète son tour du chapeau de pénalités. Il a fait trébucher un adversaire.

15:25 - Warren Foegle (ERI) touche le poteau

13:45 - Pénalité! Les Sea Dogs prêchent par indiscipline. Matthew Highmore porte son bâton trop élevé.

11:06 - Pénalité! Autre punition pour Thomas Chabot. Cette fois, il a fait trébucher un adversaire.

10:57 - BUT! Taylor Raddysh (ERI) obtient une rondelle sur le flanc gauche. Il déjoue Callum Booth en avantage numérique. 2-1 ERI

10:39 - Pénalité! Bokondji Imama (SNB) met en échec par derrière un adversaire. Il ira réfléchir un peu...

09:41 - Mathieu Joseph (SNB) décoche le 12e tir de son équipe. Troy Timpano le bloque.

05:30 - Alex DeBrincat (ERI), encore lui, obtient une autre chance seul dans l'enclave. Cette fois, son tir frappé se fraie un chemin, mais est bloqué par Callum Booth.

03:05 - Alex DeBrincat (ERI) est seul dans l'enclave, mais rate complètement son tir.

00:00 - Début de la période

----------------------------------------------------------------------------------------

1RE PÉRIODE

20:00 - Fin de la période

15:16 - Pénalité! Thomas Chabot donne un coup de bâton. Il est puni.

14:10 - BUT! Joe Veleno frappe un retour de lancer au vol et déjoue Troy Timpano. C'est l'égalité. 1-1

09:56 - BUT! Darren Raddysh gagne sa course contre Simon Bourque avant de revenir devant le filet et déjouer Callum Boother d'un tir précis. 1-0 ERI (à voir dans la vidéo ci-dessus)

06:31 - Pénalité! Kyle Masksimovich (ERI) donne un coup de bâton. On jouera à quatre contre quatre.

05:45 - Quelques secondes plus tard, Simon Bourque (SNB) obtient lui aussi une chance en or, mais a raté de peu, en désavantage numérique.

05:30 - Taylor Raddysh (ERI) obtient une chance, mais Callum Booth ferme la porte.

05:10 - Pénalité! Kyle Ward (SNB) envoyer la rondelle chez les spectateurs en zone défensive. Il a retardé la partie. 2 minutes, au banc des puntions.

00:00 - Début du match

​----------------------------------------------------------------------------------------

Il s'agit d'un deuxième affrontement entre les deux équipes. Les Otters avaient ridiculisé les Sea Dogs par le pointage de 12-5 lors du tournoi à la ronde.