Manchester: United et City s'unissent pour donner 1,7 M$

Manchester United et Manchester City vont contribuer à hauteur d'un million de livres (1,7 M$) à un fonds d'aide aux victimes de l'attentat qui a frappé la ville lundi, ont annoncé les deux clubs jeudi.

«Les clubs de football de Manchester United et de Manchester City se sont joints pour s'engager à donner un million de livres» à un fonds d'urgence mis en place en partenariat avec la Croix-Rouge après l'attentat qui a fait 22 morts et 75 blessés, ont écrit les deux clubs dans un communiqué commun.

Les deux clubs rivaux estiment que le fonds d'urgence, soutenu par le maire de Manchester et qui rejoint une initiative du journal local Manchester Evening News, atteint désormais les trois millions de livres (5,2 M$).

