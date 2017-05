Les Sénateurs à un gain de l’impossible

Les Sénateurs d’Ottawa joueront la carte de l’équipe négligée jusqu’à la toute fin. À la veille du septième match en finale de l’Est contre les champions en titre de la Coupe ­Stanley, les Penguins de Pittsburgh, les joueurs de Guy Boucher ont une fois de plus répété qu’ils n’ont rien à perdre.

Le match ultime de cette série est diffusé ce soir, dès 20 h, à l'antenne de TVA Sports.

«Il y a zéro pression sur nous, a dit Mike Hoffman, l’auteur du but gagnant lors de la sixième rencontre de cette série. La pression est dans le camp des Penguins. Ils sont les favoris. Nous garderons la même approche. Oui, c’est un septième match. Il y a plusieurs joueurs au sein de notre équipe qui n’ont jamais vécu ce type d’expérience au niveau de la Ligue nationale de hockey (LNH). Mais nous ferons confiance à notre structure et notre système.»

Hoffman fait partie de ce groupe de joueurs qui découvrira la réalité d’une septième rencontre dans la LNH. Les Marc Méthot, Cody Ceci, Jean-Gabriel Pageau et Mark Stone connaîtront aussi leur baptême.

La différence d’expérience entre les Penguins et les Sénateurs ne fait toutefois pas peur à Boucher.

«Il y a quelques jours, Alex Burrows a parlé aux gars dans la chambre, même s’il est blessé, a souligné l’entraîneur-chef. Chris Kelly a fait la même chose, même s’il ne joue pas. Ils ont déjà vécu des finales de la Coupe Stanley. Viktor Stalberg est un autre bon vétéran avec deux présences en finale et une conquête (avec les Blackhawks de Chicago en 2013). Nos joueurs restent calmes.»

De 2011 à 2017

À sa première saison derrière un banc d’une équipe de la LNH, Boucher avait conduit le Lightning jusqu’à la finale de l’Est. Le Lightning avait perdu 1-0 lors du septième match contre les Bruins de Boston, les gagnants de la coupe Stanley en 2011.

«Je ne regarde pas dans le passé, a dit Boucher lorsqu’on l’a questionné à ce sujet. Je peux me rappeler plusieurs matchs numéro 7, à différents niveaux. La réalité est que nous serons le 25 mai 2017 avec notre équipe et nos joueurs. C’est une opportunité de plus dans ma vie. C’est de cette façon que je vois ça.»

Une bonne intuition ?

Clarke MacArthur a raconté une petite anecdote peu de temps avant le départ des Sénateurs pour Pittsburgh. Peu après la déconfiture de 7-0 lors de la cinquième rencontre, l’ailier des Sens croyait encore aux chances des siens de l’emporter dans cette série.

«Nous avons fait mentir plusieurs personnes cette saison, a rappelé MacArthur. Après notre défaite de 7-0, je rentrais à la maison et je reconduisais Dion (Phaneuf). Il me disait que nous étions pour revenir. Je pensais exactement la même chose. Nous avons gagné un premier match. Il faudra maintenant terminer le ­travail à Pittsburgh.»

Encore blessé à un pied, Alexandre Burrows ne devrait pas renouer avec l’action pour ce septième match. Il a subi d’autres traitements à Ottawa avant de sauter dans l’avion pour la ville de l’acier.