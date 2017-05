Saku Koivu honoré

L’ancien capitaine du Canadien de Montréal Saku Koivu a été intronisé au Temple de la renommée de la Fédération internationale de hockey sur glace, dimanche.

Son compatriote finlandais Teemu Selanne, Joe Sakic, Uwe Krupp et la joueuse américaine Angela Ruggiero ont tous été honorés.

Koivu a d’abord guidé son pays à la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Lillehammer, en Norvège, en 1994, pour ensuite rafler l’argent au Championnat du monde, quelques mois plus tard.

Le joueur de centre a ensuite mené la Finlande à la première conquête de la médaille d’or de son histoire au Mondial en 1995. Koivu avait d’ailleurs été nommé attaquant par excellence du tournoi.

Puis, lors des Jeux de Nagano en 1998, alors qu’il était le capitaine de son pays, la Finlande a vaincu Wayne Gretzky et le Canada au compte de 3-2 pour obtenir la médaille de bronze.

Koivu est devenu en 1999 le premier capitaine européen de l’histoire du Canadien de Montréal.

Il a conclu sa carrière dans la Ligue nationale de hockey avec 832 points en 1124 matchs.

L’Allemand Dieter Kalt a pour sa part été intronisé à titre de bâtisseur, alors que l’Écossais Tony Hand a reçu le trophée Richard «Bibi» Torriani. Cette distinction est décernée à un joueur provenant d’une nation n’étant pas réputée pour en être une de hockey et qui a connu un parcours exceptionnel.

Hand a connu quatre saisons de plus de 200 points au sein de la principale ligue de hockey britannique et a échelonné sa carrière sur 32 ans. Il a amassé plus de 3500 points.