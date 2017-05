Victoire décisive des Sénateurs!

Marc-André Fleury a retiré son masque après seulement 12 min 52 s. Au tableau indicateur, c’était déjà 4-0 pour les Sénateurs. Si Fleury avait la mine basse à son retour au banc des Penguins, c’est toute l’équipe qui a subi un dur coup.

Le match était présenté en direct à TVA Sports.

Les Sénateurs explosent en première période

Les Sénateurs ont lancé un message fort au champion de la Coupe Stanley en les écrasant 5-1, mercredi, au Centre Canadian Tire. La bande à Erik Karlsson mène maintenant cette série 2-1.

Depuis le début de la finale de l’Est, les Sénateurs avaient la réputation d’une équipe ennuyante. On blâmait Guy Boucher pour son jeu trop défensif avec un système 1-3-1, une réincarnation de la trappe. Le temps d’un soir, les critiques ne faisaient plus rage.

Les Sens ont frappé le premier coup dans ce match dès la 48e seconde. D’un angle restreint, Mike Hoffman a ouvert le pointage. C’était le début du cauchemar pour Fleury et les Penguins.

À mi-chemin en première, Marc Méthot, Derick Brassard et Zack Smith ont enflammé l’édifice avec trois buts rapides. Ils ont touché la cible trois fois dans un intervalle de 2 min 18 s. Dans les deux premiers matchs de cette série, les Sens avaient marqué deux buts en 124 min 59 s.

Fleury ou Murray?

Mike Sullivan a retiré Fleury du match après le but de Smith. Le Québécois a accordé quatre buts sur seulement neuf tirs. Matthew Murray a pris le relais, obtenant ses premières minutes d’action ce printemps. Sur la passerelle de presse après la première période, les collègues de Pittsburgh se posaient la question à savoir qui de Fleury ou de Murray obtiendrait le départ pour la quatrième rencontre.

Sans Fleury, les Penguins n’auraient jamais atteint la finale de l’Est. Le gardien originaire de Sorel a signé des jeux blancs lors du septième match contre les Capitals et lors de la deuxième rencontre face aux Sénateurs. Mais la mémoire est une faculté qui oublie. Et Murray est l’homme de confiance de Sullivan.

À ses premiers pas en séries cette année, Murray a donné un but sur 20 tirs.

Aucun complexe

Négligés pour remporter cette série, les Sénateurs ne ressemblent en rien à une équipe complexée. À l’inverse, les Penguins seront à la recherche de solutions, surtout pour pallier aux immenses trous à la ligne bleue crées par les absences de Kristopher Letang et de Justin Schultz.

Sullivan avait opté pour une stratégie à sept défenseurs lors de ce troisième match avec le retour au jeu de Trevor Daley et les débuts de Mark Streit en séries. Ce n’était visiblement pas la bonne solution puisque les Penguins ont passé la soirée dans leur propre territoire.

Hoffman, Turris, Brassard et Méthot ont mené l’attaque des gagnants avec chacun un but et une passe. En plus de ses deux points, Méthot a également terminé sa soirée de travail avec un dossier de +4, tout comme son partenaire à la ligne bleue, le capitaine Karlsson.

Turris a marqué l’unique but aux dépens de Murray.

Avec un pointage de 5-0 après 40 minutes, Sidney Crosby a évité l’affront d’un blanchissage pour son équipe en déjouant Craig Anderson en supériorité numérique au début de la troisième.

En trois matchs face aux Sénateurs, les Penguins n’ont inscrit que trois petits buts. Ils auront besoin d’un réveil offensif, mais aussi de trouver une façon de rentrer en zone neutre avec plus de rapidité.