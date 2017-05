David Desharnais n'est pas une priorité pour les Oilers

Sans grande surprise, le Québécois David Desharnais se retrouve plutôt loin dans les priorités du directeur général des Oilers d’Edmonton, Peter Chiarelli.

Dans une entrevue publiée sur le site web de la Ligue nationale de hockey (LNH), Chiarelli indique qu’il s’intéressera d’abord aux cas de Connor McDavid et de Leon Draisaitl. Il y a aussi le dossier du défenseur Kris Russell qui occupe son esprit.

«Il y a plusieurs autres gars que je voudrais avoir de retour, mais je dois passer à travers ça pour commencer», a logiquement laissé entendre le directeur général.

À propos de Desharnais, il fait partie des six joueurs des Oilers qui profiteront de leur autonomie complète, le 1er juillet. Les attaquants Matt Hendricks et Tyler Pitlick, de même que les défenseurs Andrew Ference, Eric Gryba et Russell, se retrouvent dans la même situation.

Desharnais a certainement gagné quelques points en marquant un but en prolongation dans la série de premier tour contre les Sharks de San Jose. Son retour à Edmonton est toutefois loin d’être assurée.

«Quand vous arrivez dans un nouveau groupe et un autre système de jeu, vous vous souciez d’un tas de choses, avait lui-même indiqué Desharnais au terme du match où il avait joué les héros, le 20 avril. Mais maintenant, ce sont les séries et je suis un peu plus confortable. Je dois en revanche être encore meilleur.»

Le Québécois a terminé les éliminatoires avec une récolte de quatre points en 13 rencontres. Il a été utilisé pendant seulement 9 min 31 s, en moyenne, par partie.

Une baisse de salaire?

Si Desharnais a gagné 3,5 millions $ par saison lors des quatre dernières campagnes, l’attaquant risque de subir une diminution de salaire importante s’il veut poursuivre sa carrière dans la LNH.

McDavid, lui, a encore une année à écouler à son contrat de recrue, mais les Oilers souhaitent prolonger son entente avant le début de la prochaine saison. Concernant Draisaitl, il pourrait devenir joueur autonome avec compensation dès le 1er juillet.

«Dans l’ordre des choses, nous ne pouvons pas officiellement signer un contrat avec Connor d’ici le 1er juillet, mais il est notre priorité avec Leon, a noté Chiarelli. J’ai besoin d’avoir une certitude avec ces deux-là et c’est ce que j’ai dit à Kris [Russell]. Je veux aussi avoir Kris de retour, je pense qu’il a été très bon pour notre équipe.»