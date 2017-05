Predators: le chanteur des hymnes nationaux frustré d’être à l’écart

L'interprète des hymnes nationaux pour les matchs locaux des Predators de Nashville en saison régulière, Dennis K. Morgan, est visiblement outré d’avoir été relégué aux oubliettes par l’organisation pendant les séries éliminatoires.

Le chanteur a d’ailleurs exprimé sa frustration dans une récente entrevue au quotidien «The Tennessean» après avoir vu l’équipe dépêcher au centre de la patinoire divers artistes de la musique country tels Luke Bryan, Lady Antebellum et Carrie Underwood, l’épouse du capitaine des Predators, Mike Fisher.

«Je ne cacherai pas ma déception et j’ai dit aux dirigeants que je devais répondre continuellement aux mêmes questions des gens. Partout où je passe, on me demande comment je me sens par rapport à cette situation, que ce soit au travail [il oeuvre comme responsable du recrutement dans une entreprise spécialisée en technologies informatiques de soins de santé], à l’église, à l’épicerie, dans la rue ou au restaurant.»

Morgan n’a pas voulu blâmer ceux qui le remplacent en dépit de son désarroi.

«Dans la mesure du possible, j’essaie d’être une bonne personne. Mais avec mes amis les plus proches, j’ai évidemment partagé ma déception. Plus souvent qu’autrement, je dis que si je ne chante pas, c’est parce que je n’ai pas remporté sept Grammys, je ne suis pas marié au capitaine du club et elle est pas mal plus belle que moi», a-t-il poursuivi en évoquant Underwood.

L'organisation se justifie

De leur côté, les «Preds» ont présenté leurs arguments par le biais d’un courriel envoyé à la même source.

«Nous avons toujours apprécié la performance de Dennis K. Morgan, ont-ils écrit. Notre accord conclu avec lui a toujours donné la possibilité à des artistes de renommée nationale et internationale de chanter quand il y avait une opportunité, et ce, dans le but d’améliorer l’expérience de nos partisans aux matchs. Le tout est fait en respectant notre pays et notre hymne national. Les amateurs au Bridgestone Arena ont réagi positivement après avoir entendu Carrie Underwood, Luke Bryan, Vince Gill et ses filles de même que Little Big Town et Lady Antebellum pendant les séries.»