Un but de Phil Kessel suffit aux Penguins

Péter les plombs peut parfois s’avérer payant. Phil Kessel en a fait la démonstration, lundi soir, au PPG Paints Arena.

Incapable d’obtenir un seul tir au but après deux périodes et visiblement à bout de patience, l’attaquant des Penguins de Pittsburgh a fait valoir son mécontentement à plusieurs reprises au cours du deuxième tiers. Il a finalement terminé la soirée avec le but gagnant.

Le match était présenté en direct à TVA Sports.

À voir : Sommaire | Phaneuf démolit Rust! | La grogne s'installe entre Kessel et Malkin

Le comble, c’est que l’Américain est parvenu à faire bouger les cordages grâce à la complicité d’Evgeni Malkin, l’une des cibles de ses crises. L’engueulade était si intense qu’il a fallu l’intervention de Mike Sullivan pour calmer les ardeurs de ses deux ouailles.

Toujours est-il que grâce à ce but, les Penguins ont eu raison des Sénateurs d’Ottawa au compte de 1-0. Dans cette victoire, Marc-André Fleury a repoussé 23 lancers.

Le dixième jeu blanc de sa carrière en séries éliminatoires a permis aux siens de niveler cette série finale de l’Association de l’Est à une victoire de chaque côté.

La confrontation se transporte maintenant à Ottawa, où le prochain match sera disputé mercredi.

Des brèches un peu partout

Au terme de la première rencontre, l’entraîneur des Penguins avait indiqué souhaiter voir ses joueurs cesser d’hésiter et tirer au filet. Message reçu.

Les favoris locaux ont mis Craig Anderson à l’épreuve à 29 occasions. Si on ajoute les 18 tirs ratés et les 10 qui ont été bloqués avant de se rendre au filet du gardien, on obtient 57 tirs tentés.

Parvenant à trouver des brèches dans le système étanche de Guy Boucher, les Penguins ont passé le plus clair de leur temps dans le territoire des Sénateurs.

Malgré les ouvertures, ils semblaient incapables de venir à bout de la dernière ligne de défense de leurs adversaires.

Sidney Crosby et ses coéquipiers ont dû patienter jusqu’au 28e tir avant de venir à bout du gardien des Sénateurs.

Quelques éclopés

La domination des Penguins fut si intense que les Sénateurs n’avaient toujours pas mis Fleury à l’épreuve au cours du troisième vingt lorsque Kessel a ouvert la marque à la 14e minute de jeu.

On ne peut que féliciter le travail des Penguins qui, pendant la majeure portion de la rencontre, ont dû se débrouiller avec 11 attaquants et cinq défenseurs.

Accueilli solidement dans l’enclave par Dion Phaneuf dans les premiers instants du match, Bryan Rust n’a eu d’autre choix que de retraiter au vestiaire.

Il y a été rejoint quelques minutes plus tard par Justin Schultz, dont la mauvaise chute dans la bande a semblé l’avoir blessé à l’épaule droite.

Ça brasse

D’ailleurs, les deux formations se sont dégênées après un premier affrontement relativement tranquille. Les échauffourées ont été nombreuses pendant les arrêts de jeu, tout comme les mises en échec.

Les Penguins ont dominé cette facette du jeu avec 50 coups d’épaules contre 36.

À lui seul, Scott Wilson en a distribué 10. Mentions spéciales à Chad Ruhwedel et à Carter Rowney qui ont fait sentir leur présence sept fois chacun.

Carl Hagelin était de retour au jeu après avoir raté les deux matchs précédents.