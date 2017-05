P.K. Subban brille dans «un rôle de soutien»

P.K. Subban ne joue pas sur la première paire de défenseurs des Predators de Nashville, mais cela ne l'empêche pas de jouer à la perfection son rôle au sein de l'équipe.

En 11 matchs au cours des présentes séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey, Subban a amassé huit points et présenté un différentiel de +6.

L'arrière de 28 ans est encore flamboyant à l'extérieur de la glace, mais est plus posé sur la patinoire et relance le jeu plus rapidement et efficacement qu'auparavant.

«Je n'ai pas eu de rencontre spéciale avec lui, a dit l'entraîneur-chef Peter Laviolette au réseau ESPN. Il est un très bon joueur et il a travaillé fort pour s'adapter à notre concept d'équipe.

«Il n'est pas difficile à diriger. Tu peux lui parler. Il comprend tout ce qu'on veut lui apprendre.»

Subban, de son côté, n'a que de bons mots pour Laviolette.

«Il est un excellent communicateur. Il a cette habileté à comprendre chaque joueur au sein de l'équipe, pas seulement en tant que joueur, mais en tant que personne aussi.

«Il comprend que chaque personne est différente et il utilise cela pour rendre l'équipe meilleure et faire en sorte que chacun se retrouve dans la bonne position.»

Subban a commencé la campagne avec Roman Josi, le défenseur no 1 de l'équipe, mais en revenant de sa blessure, il a été jumelé à Mattias Ekholm.

Lors du premier match contre les Ducks d'Anaheim, en finale de l'Ouest, Subban et Ekholm ont réduit au silence Ryan Getzlaf, n'étaient pas sur la glace pour les buts des Ducks et ont mis la table pour le but gagnant en prolongation.

«Si tu défends bien ton territoire, tu auras plus d'occasion de marquer à l'autre bout de la patinoire, a dit Ekholm.

«Nous nous complétons sur la glace et nous apprenons l'un de l'autre. Nous allons vraiment bien ensemble.»

L'entraîneur de l'avantage numérique et des défenseurs Phil Housley a avoué que «Subban se cherchait en début de saison», mais que tout a changé lorsqu'il a été placé sur la deuxième paire, avec Ekholm.

«Il est un gars qui veut gagner et il veut se prouver à lui-même qu'il est capable. Il avait beaucoup à prouver en arrivant ici.»

Voyez le résumé du premier match Predators-Ducks dans la vidéo ci-dessus.