P.K. Subban n’oublie pas Montréal

Tout en se disant peu étonné du haut degré d’attention porté à Montréal par sa longue présence en séries éliminatoires, P.K. Subban savoure les succès des Predators de Nashville et est reconnaissant envers le directeur général David Poile.

L’arrière, qui était l’un des favoris de la foule au Centre Bell lorsqu’il portait l’uniforme du Canadien, a eu un aperçu du lien toujours présent qui le lie aux Québécois, lors de la rencontre de la formation du Tennessee à Montréal, le 2 mars.

«Mon lien avec la communauté est devenu plus fort depuis que j’ai été échangé, a dit Subban, dans des propos repris par le site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH), jeudi. Habituellement, ça faiblit, mais ça n’a pas été le cas.»

Le numéro 76 a par ailleurs raconté une anecdote touchante, à propos de son passage dans la métropole. Alors qu'il était transporté en limousine pour assister à tous les événements auxquels il avait annoncé sa présence, le chauffeur a tenu à le remercier, au terme de son séjour.

Un jeune membre de la famille de l’employé a bénéficié du don de 10 millions $ de Subban à l'Hôpital de Montréal pour enfants, qui permet aux proches d’enfants hospitalisés d’accompagner les malades lors de leur traitement. Le conducteur a d’ailleurs demandé un câlin à Subban.

«Vous ne croyez pas que j’ai une larme à l’œil après ça? Vous ne croyez pas que j’y ai pensé toute la nuit? C’est ça, le lien que j’ai avec cette ville.»

Un nouveau départ

Même si son départ a été déchirant, Subban porte maintenant toute son attention au parcours des «Preds», qui devaient entamer la finale de l’Ouest face aux Ducks d’Anaheim, vendredi soir.

«C’est l’une de mes plus belles expériences de hockey de ma carrière, a indiqué le défenseur. Je me réveille chaque matin en me disant que je ferai tout pour ne pas laisser tomber [mes coéquipiers], puisqu’ils sont de si bonnes personnes.»

«Je bloquerais un tir avec mon visage pour eux.»

Quoi qu’il en soit, le récipiendaire du trophée Norris en 2013 se sent apprécié à Nashville, et particulièrement par l’état-major du club.

«C’est un partenariat, a expliqué Subban. Dès le premier jour, [Poile] a compris que j’avais d’autres intérêts en dehors du hockey.»

«Je ne pensais pas que j’allais aimer [Nashville] autant, et si rapidement.»