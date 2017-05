Les Sea Dogs sont champions de la LHJMQ!

Douze ans d’histoire et trois fois champions de la LHJMQ. Les Sea Dogs de Saint-Jean ont soulevé la Coupe du Président, mercredi soir, au Centre d’excellence Sports Rousseau.

Ils ont battu l’Armada de Blainville-Boisbriand 5-1 en passant un surprenant coup de balai dans cette finale.

Cet affrontement était diffusé en direct à TVA Sports 2.

Avec son doublé et ses trois points, Spencer Smallman s’est occupé de préparer les festivités. Mathieu Joseph a également grandement contribué au spectacle avec ses quatre points alors que Matthew Highmore en a comptabilisé trois, un de plus que Thomas Chabot.

Les vilains Loups de mer de Saint-Jean ont ainsi festoyé à nouveau loin du Harbour Station, eux qui n’ont jamais remporté le trophée devant leurs partisans après leur triomphe à Gatineau en 2011 et à Rimouski en 2012. Oui, une troisième coupe en sept ans!

En 48 ans d’histoire dans le circuit junior québécois, les vainqueurs du trophée Jean-Rougeau ont donc remporté les grands honneurs une 28e fois.

Les hommes de Danny Flynn ont ainsi gagné leur billet vers Windsor, en Ontario, où ils participeront au prestigieux tournoi de la Coupe Memorial à compter du 19 mai. Ils pourraient donc ramener la pièce métallique emblématique du circuit junior canadien dans la ville portuaire des Maritimes, sept ans après la conquête à Mississauga.

Survol printanier

En causant le naufrage de la flotte des Laurentides en quatre matchs, «les Dogs de Port City» ont survolé les séries éliminatoires. Ils ont balayé trois de leurs quatre adversaires sur leur passage. L’Océanic de Rimouski, les Foreurs de Val-d’Or et l’Armada n’ont rien pu faire face à cette machine bien huilée. Les Saguenéens de Chicoutimi ont réussi à leur infliger deux défaites en demi-finale.

Les champions auront le temps de souffler un tantinet avant de prendre la direction du sud de l’Ontario. Et le quart-arrière à la ligne bleue, Thomas Chabot, pourra refaire le plein d’énergie, lui qui a écoulé plus de 30 minutes sur la glace dans tous les matchs de cette finale.

Une habitude

Les Sea Dogs avaient pris l’habitude de briser la glace depuis le début de cette confrontation au sommet, ils n’ont pas dérogé à cette bonne stratégie qui leur avait amené 11 gains.

Bokondji Imama a lancé les siens en avance dès la huitième minute. Le colosse de 6 pi 1 et 217 lb a gagné sa bataille à un contre un avant d’accepter la brillante passe de Matthew Highmore depuis le derrière du filet. L’espoir du Lightning de Tampa Bay a déjoué Samuel Montembeault d’un tir du revers du côté rapproché, inscrivant son huitième but des séries éliminatoires.

Dix minutes plus tard, Spencer Smallman a réduit les 3500 spectateurs au silence en doublant cette avance. Campé à la droite du gardien de l’Armada, il a complété la splendide manœuvre de Highmore, qui l’avait flairé de l’autre côté d’une passe par-derrière.

Au terme de l’engagement initial, mené par les visiteurs, le Noir et Blanc n’avait pas touché la cible depuis le second vingt du premier duel.

Fin de la disette

Cette disette de sept périodes et 177 minutes a pris fin au milieu du second tiers. Pierre-Luc Dubois a fait sauter le toit de l’amphithéâtre d’un tir qui a percé la circulation dense devant Callum Booth. Avec cette réussite, il a entre autres permis à son équipe d’inscrire un premier but en 16 tentatives en avantage numérique.

Mais Simon Bourque a aussitôt cassé le «party» dans les gradins. L’espoir du Canadien a fait scintiller la lumière rouge alors qu’il appuyait l’attaque en zone ennemie.

Déjà en contrôle de la rencontre, les Sea Dogs ont appuyé sur la pédale au dernier tiers tandis que les locaux ont sombré dans l’indiscipline.

En frappant Chabot à la tête, Charlie Roy est allé rejoindre Shaun Miller, déjà installé au cachot.

Il n’en fallait pas plus pour que les «Dogs» mettent le match hors de portée en marquant leur second but de la soirée en supériorité numérique.

Smallman a complété un échange à trois avec Chabot et Joseph de toute beauté. Celui qui est la propriété des Hurricanes de la Caroline a ainsi célébré son 11e but des éliminatoires avant de soulever sa première coupe du Président.

Highmore a enfoncé le dernier clou dans le cercueil de l’Armada.

Le défenseur Simon Bourque et l’attaquant Julien Gauthier ont remporté le second championnat de leur carrière.