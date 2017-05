Les Penguins achèvent encore une fois les Capitals

Marc-André Fleury a choisi le moment idéal pour réaliser son premier jeu blanc des éliminatoires, permettant aux Penguins de Pittsburgh de passer à la prochaine étape grâce à un gain de 2-0 sur les Capitals, mercredi à Washington, lors du match ultime de cette série de deuxième tour.

À voir: Sommaire

La troupe de Mike Sullivan affrontera les Sénateurs d’Ottawa en finale de l’Association de l’Est.

Après une première période où les deux équipes ont raté plusieurs occasions de marquer, Bryant Rust a offert l’avance aux visiteurs en deuxième avec son sixième filet du tournoi printanier. L’ailier a complété un bel échange entre Jake Guentzel et Sidney Crosby, qui a obtenu sa 10e mention d’aide des séries.

Patric Hornqvist a porté un dur coup aux Capitals, touchant la cible en début de troisième sur un jeu de Justin Schultz (à voir dans la vidéo ci-dessus)

Fleury s’est notamment signalé en deuxième, réalisant un bel arrêt aux dépens d’Alexander Ovechkin. Le Québécois a brillé en fin de période pour conserver l’avance de son équipe. Celui-ci a terminé la soirée avec 28 arrêts.

Braden Holtby a cédé deux fois sur 28 lancers dans la défaite.

FAITS SAILLANTS

3e période

9:33 | Brooks Orpik (WAS) et Scott Wilson (PIT) jettent les gants dans un court, mais furieux combat

6:50 | Matt Cullen (PIT) et Patric Hornqvist (PIT) se présentent à deux contre un, ce qui oblige John Carlson (WAS) à poser un geste d'accrochage

4:14 | 2-0 PIT | Alexander Ovechkin (WAS) joue mollement en zone défensive, Patric Hornqvist (PIT) décoche un faible tir du revers qui surprend Braden Holtby (WAS)

2:51 | Complètement sorti de son demi-cercle, Braden Holtby (WAS) réalise deux arrêts consécutifs sur Sidney Crosby (PIT) et Jake Guentzel (PIT)

0:00 | Début de la période

2e période

18:47 | Nicklas Backstrom (WAS) frappe le poteau à la droite de Marc-André Fleury (PIT)

16:07 | Marc-André Fleury (PIT) vole un but à Alexander Ovechkin (WAS)!

14:22 | T.J. Oshie (WAS) rate une chance en or de créer l'égalité, mais son tir sur un retour de lancer n'est pas franc et rate la cible.

10:37 | Patric Hornqvist (PIT) est chassé pour un bâton élevé à l'endroit de Nate Schmidt (WAS)

8:49 | 1-0 PIT | Bryan Rust (PIT) profite d'un beau jeu de passe de Sidney Crosby (PIT) et de Jake Guentzel (PIT) pour ouvrir la marque

0:00 | Début de la période

1ère période

17:10 | Les Capitals obtiennent trois chances de marquer en infériorité numérique et la foule du Verizon Center se fait entendre!

16:06 | Tom Wilson (WAS) est chassé pour avoir fait trébucher Jake Guentzel (PIT)

13:10 | Daniel Winnik (WAS) se défait de ses couvreurs, mais son tir rate la cible

5:47 | Evgeni Malkin (PIT) fait trébucher T.J. Oshie (WAS) après une chance en or bloquée par Braden Holtby (WAS)

2:00 | Les Capitals imposent rapidement leur rythme et Marc-André Fleury (PIT) doit se signaler à quatre reprises

0:00 | Début du match