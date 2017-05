Les Sénateurs éliminent les Rangers!

Erik Karlsson a opéré sa magie habituelle, Craig Anderson a réalisé les gros arrêts et les défenseurs des Sénateurs d’Ottawa ont résisté à une poussée tardive des Rangers. C’était la bonne recette pour signer un premier gain sur la glace du Madison Square Garden et du même coup éliminer les New-Yorkais en six rencontres.



À la veille de cette importante rencontre, les Sénateurs avaient promis qu’ils joueraient beaucoup mieux qu’à leurs deux dernières visites à Manhattan. Ils ont tenu parole avec un gain de 4-2, mardi.

En chassant leurs démons au MSG, les Sénateurs ont atteint la finale de l’Association de l’Est pour la troisième fois dans l’histoire de la concession. Leur dernière visite dans le carré d’as remonte à 2007, année où ils ont perdu en grande finale contre les Ducks d’Anaheim.

La rencontre était présentée en direct à TVA Sports.

Les Sénateurs affronteront en finale de l’Est les gagnants du septième match entre les Penguins de Pittsburgh et les Capitals de Washington.

«Nous croyons en notre groupe, nous savions que c’était possible de l’emporter, a dit Karlsson. C’est une belle réalisation d’atteindre la finale de l’Est, mais ce n’est pas la fin. Nous en voulons plus.»

Menés 3-1 après 40 minutes, les Rangers ont chèrement vendu leur peau en troisième période. Chris Kreider a redonné espoir aux siens en déjouant Anderson dès la 53e seconde. Les 19 dernières minutes ont probablement paru comme une éternité pour les visiteurs. Malgré des attaques répétées, les «Blueshirts» n’ont pu marquer le but égalisateur.

Jean-Gabriel Pageau a anéanti les espoirs d’un retour des locaux en marquant le but d’assurance dans un filet désert.

Karlsson sur une autre planète

Pour gagner en séries, tes meilleurs joueurs doivent être les meilleurs. Karlsson a compris ce principe. Même s’il est ralenti par une blessure à un talon, le capitaine a encore une fois servi de moteur pour son équipe avec un but, une passe et un dossier de +4.

Karlsson est tout simplement phénoménal depuis le début de séries. Le numéro 65 a maintenant 13 points (2 buts, 11 passes) en 12 rencontres. Après deux tours en séries, le Suédois serait le choix de plusieurs analystes pour graver son nom sur le trophée Conn-Smythe. Il n’est pas juste bon offensivement, il est aussi d’une grande efficacité dans son territoire.

Déjà récipiendaire du Norris en 2012 et 2015, Karlsson a détruit au cours des derniers mois le préjugé du défenseur unidimensionnel. Il pourrait repartir avec ce trophée pour la troisième fois dans quelques semaines, lors du gala de la LNH à Las Vegas. Brent Burns (Sharks) et Victor Hedman (Lightning) lui font la lutte.

Dans ce sixième match, Karlsson a marqué le troisième but des siens, qui devait s’avérer celui de la victoire. Un peu plus de deux minutes après un but de Mika Zibanejad, il a sorti la rondelle de son territoire pour ensuite appuyer l’attaque.

Il a terminé sa présence en captant une passe de Bobby Ryan et il a décoché un tir dans le haut du filet qui a battu Henrik Lundqvist.

Anderson fait le travail

Si Lundqvist ressemblait à un magicien contre le Canadien de Montréal avec une moyenne de 1,70 et un taux d’efficacité de ,947, c’était une autre histoire face aux Sénateurs. Lundqvist a terminé cette série face aux Sens avec une moyenne de 2,80 et un taux d’efficacité de ,905.

En plus de Karlsson et Pageau, Mike Hoffman et Mark Stone ont aussi touché la cible pour les gagnants.

Même s’il n’a pas été parfait dans cette série, Anderson aura été meilleur que le «King Henrik».

Avec 37 arrêts, Anderson a été à son sommet pour la dernière rencontre de ce duel contre les Rangers. L’homme masqué des Sénateurs a fermé la porte en fin de match.

«Andy (Anderson) a été une inspiration pour nous toute la saison avec le combat contre le cancer de sa femme, a rappelé le joueur de centre Derick Brassard. C’est beau de le voir jouer avec autant de cœur et de caractère.»