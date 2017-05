L'historique de blessures de Sidney Crosby fait craindre le pire

Sidney Crosby a quitté la rencontre de lundi soir après avoir été frappé à la tête. Une blessure inquiétante quand on connaît l’historique des blessures du capitaine des Penguins.

On ne connaît toujours pas la nature exacte de la blessure à Sidney Crosby, mais un visionnement de l’impact entre sa tête et le bâton du défenseur des Capitals Matt Niskanen tend à confirmer que la tête est touchée. Si tel est le cas, il pourrait bien s’agir du pire scénario pour ce joueur dont l’historique des commotions cérébrales est bien rempli.

«Avant cet incident, on pense que Sidney Crosby a pu avoir deux commotions cérébrales et peut-être même davantage. Il y a un effet cumulatif : un impact plus petit peut déclencher une commotion cérébrale, explique le neuropsychologue Dave Ellemberg. Plus on accumule les commotions, plus les conséquences peuvent être importantes et la récupération plus lente.»

Dans le meilleur des cas, si Sidney Crosby n’affiche aucun symptôme de commotions cérébrales, il pourra effectuer un retour au jeu en suivant un protocole assurant un retour progressif sécuritaire.

«Disons qu’après 48 h, si l’athlète n’a plus de symptômes, on peut penser qu’il peut faire un retour complet au jeu, en suivant des étapes prescrites de retour progressif, dans les cinq à sept jours suivant l’incident», note l’expert.

Si commotion cérébrale il y a, Sidney Crosby pourrait donc revenir au jeu dans le début de la prochaine semaine, mais certainement pas pour le quatrième match de la série, mercredi soir, affirme-t-il.