P.K. Subban décrit comme un «clown», les partisans s'emportent

L’enthousiasme débordant de P.K. Subban a de nouveau fait la manchette. Cette fois, plusieurs partisans se sont portés à la défense de l’exubérant joueur des Predators après une remarque d’un analyste du réseau NBC.

La «controverse» s’est déclenchée après une déclaration de Mike Milbury à l’antenne du réseau NBC, vendredi soir. L’ancien joueur s’est attaqué à la routine d’avant-match de Subban, une routine au cours de laquelle le défenseur s’amuse sur la patinoire en dansant et en savourant le moment. Voici une traduction des propos de Milbury :

«P.K. a une personnalité incroyable et parfois il faut la contrôler. Cela m’inquiète. Je sais que c’est différent aujourd’hui et que tout le monde veut se retrouver sur Twitter et Instagram, mais il faut maintenir sa concentration. C’est un sport difficile. Quand je vois ça, je me dis que peut-être que Peter Laviolette devrait lui donner une petite tape derrière la tête pour lui dire “Hey, P.K., nous avons un match ce soir, soit concentré, tu n’as pas besoin d’être un clown”. Mais il le sera. Il a été un clown dans le passé et nous l’avons vu agir comme un clown. Lorsqu’il est sérieux et concentré, il est tout un joueur.»

Inutile de dire que plusieurs n’ont pas apprécié les commentaires de l’analyste et se sont jetés sur leur clavier pour condamner le manque d’ouverture d’esprit.

Mike Milbury is complaining about subban dancing during warm ups... do you know nothing about pk — Jacob (@JTMProductions) 28 avril 2017

Milbury basically wants Subban to not enjoy the game he loves. — Internet User (@midway_brennan) 28 avril 2017