Antony Auclair se joint aux Buccaneers

L’ailier rapproché québécois Antony Auclair a paraphé une entente avec les Buccaneers de Tampa Bay, dans la NFL, après avoir été ignoré lors du repêchage.

L’ancien du Rouge et Or de l’Université Laval risquait d’être sélectionné lors des rondes quatre à sept du repêchage de la NFL, mais cela ne s’est pas produit. Il avait cependant toujours la possibilité de s’entendre avec une équipe.

Le Rouge et Or, via son compte Twitter, a confirmé en fin d’après-midi que le joueur s’était entendu avec les «Bucs» à titre de joueur autonome.

Aucun joueur de l’histoire du Rouge et Or de l’Université Laval n’a été repêché dans la NFL. Seulement trois Québécois issus du RSEQ l’ont été.