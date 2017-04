L'Impact à la maison pour y affronter les Whitecaps

Après des milliers de kilomètres aux quatre coins du continent nord-américain, l’Impact de Montréal s’installe enfin au Stade Saputo pour un moment puisque quatre des cinq prochaines rencontres de la Major League Soccer (MLS) y seront disputées.

Ça commence samedi après-midi avec la visite des Whitecaps de Vancouver, une formation qui a perdu à ses trois premiers déplacements cette saison.

TVA Sports présentera le match entre l'Impact et les Whitecaps dès 14h30, samedi après-midi.

Laurent Ciman n’a pas l’intention de permettre à la visite de se sentir à l’aise.

«Quand tu joues à la maison, l’adversaire doit avoir peur de venir ici en se disant que c’est difficile parce que ça va vite et ça presse beaucoup.»

«Je pense que nous traversons une bonne période même si les points ne montent pas vite. Nous jouons mieux qu’en début de saison. Mais nous avons besoin d’obtenir des points pour le démontrer.»

Physique

Les Whitecaps, que l’Impact reverra à la fin du mois de mai en demi-finale du Championnat canadien, sont un peu énigmatiques.

Ils ont quelques bons joueurs, mais le groupe est à la peine depuis le début de l’année.

«C’est une équipe qui a certains éléments comme Fredy Montero et ils ont beaucoup de vitesse sur les côtés et sont capables de nous faire mal sur la contre-attaque, concède Mauro Biello.

«C’est une défense et un milieu de terrain très physique. Pour nous, il est important de faire bouger le ballon rapidement.»

Mettre la table

Comme les deux équipes s’affronteront à nouveau dans trois semaines, il se pourrait qu’on commence à mettre la table à la série aller-retour.

«C’est une équipe canadienne et il y a une belle rivalité, que ce soit dans les matchs de ligue ou dans ceux du Championnat canadien», a soutenu Biello.

«Il y a toujours une certaine intensité parce que les deux équipes veulent se battre. Mais on veut aller chercher les trois points.»

Pas facile

Parlant de Ciman, il aura de nouveau un partenaire différent samedi après-midi puisque Hassoun Camara n’est pas remis d’un coup à la tête reçu le week-end dernier.

Le général de la défense montréalaise avoue que la situation n’est pas commode pour lui.

«J’avoue que ce n’est pas facile», admet Ciman qui devrait être jumelé au jeune Kyle Fisher.

«C’est énervant parce que tu essaies de construire quelque chose avec quelqu’un et changer tout le temps comme ça, ce n’est pas bien pour l’équipe. T’as besoin d’une stabilité pour l’équipe et ça part des deux centraux.»

Consignes et ressenti

Par ailleurs, Ambroise Oyongo a expliqué que les joueurs sont parfois tiraillés entre le désir de suivre les ordres et l’envie de se laisser aller, ce qui pourrait expliquer les débuts de matchs difficiles.

«Souvent, on veut trop bien faire et essayer de suivre les consignes de l’entraîneur, pourtant on a des qualités et on ressent le jeu pendant tout le match.»

Mauro Biello se montre plus nuancé, il n’a rien contre l’idée que ses hommes se lâchent un peu.

«On parle souvent de trouver l’équilibre. Chaque joueur a des responsabilités défensives et offensives. Ils ont aussi la responsabilité de s’exprimer et c’est important pour l’équilibre de l’équipe.»

Salaires : pas qu’une question d’argent

Ambroise Oyongo accorde peu d’importance au fait que l’Impact affiche l’une des plus petites masses salariales de la MLS.

«Ç’a été comme ça l’an dernier. Les équipes aux gros salaires ne sont pas allées aussi loin que nous. Il faut oublier ces histoires de masse salariale.»

Mauro Biello prend ces chiffres avec un grain de sel.

«Les salaires sont dévoilés par l’Association des joueurs et non par le club. Je ne me concentre pas sur ça, mon travail est de préparer l’équipe.»

Blessés : Camara doit suivre le protocole

Il est désormais acquis que Camara ne sera pas de la formation samedi, il n’a pas encore été libéré du protocole sur les commotions cérébrales après être entré en collision avec Evan Bush, samedi dernier.

Victor Cabrera est toujours sur la touche alors qu’Andres Romero est très près d’un retour.

Finalement, David Choinière est désormais une option puisqu’il a réintégré la formation régulière.