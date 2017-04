Savard : «On a été dur envers Pacioretty»

Si plusieurs ont blâmé Max Pacioretty pour l’élimination hâtive des Canadiens de Montréal au tour initial des éliminatoires, deux anciens capitaines du CH se portent à sa défense.

Peu sont ceux qui prédisaient l’élimination du Tricolore aux mains des Rangers de New York après avoir terminé au sommet de la section Atlantique. Surtout que les Blueshirts y ont accédé par la porte arrière.

Mais pour Yvan Cournoyer et Serge Savard, qui ont fait partie de la dynastie des années 1970 des Glorieux, le sort de l’équipe ne doit pas reposer sur les épaules du capitaine à part entière.

Écoutez leurs commentaires dans la vidéo, ci-dessus.

«Ce sont ses premières séries comme capitaine. Il va apprendre, a indiqué Cournoyer lors d’un entretien téléphonique avec TVA Sports, mardi.

«Le hockey, c’est une ‘game’ d’équipe. Ce n’est pas juste le capitaine qui va faire gagner ou perdre les siens.»

Savard, l’héritier du «C» lorsque le Road Runner a accroché ses patins en 1978-1979, raconte que même les plus grands capitaines qu’il a connus ont traversé des moments difficiles en raison de la pression parfois insoutenable à Montréal, surtout au printemps.

«J’ai passé 18 ans dans la Ligue nationale. J’ai vu des grands joueurs avoir des problèmes en séries éliminatoires. Incluant Jean Béliveau, a-t-il souligné.

«Je pense qu’on a été excessivement dur envers lui. Personne à Montréal n’a compté 30 buts ou plus quatre saisons d’affilée depuis Steve Shutt.»

«Un capitaine pour lequel j’aurais joué»

Après avoir enfilé 35 buts en saison régulière, on le sait, Pacioretty n’a pu faire mieux qu’une aide en six matchs face aux Rangers. Et ce même s’il dominait la ligue avec 24 lancers avant de participer au sixième et dernier match de la confrontation printanière.

D’après Cournoyer, l’effort et le caractère de l’attaquant américain sont irréprochables.

«Il a démontré beaucoup de caractère dans la dernière partie. C’est un excellent capitaine et il a fait beaucoup pour ses joueurs, a-t-il noté.

«Max aime beaucoup Montréal. J’ai soupé avec lui au tournoi de golf de l’équipe l’année dernière. C’est un capitaine pour lequel j’aurais joué.»

Galchenyuk : un cas différent

Pour Savard, il est injuste de s’en prendre à Pacioretty pour les mêmes raisons que Galchenyuk, dont la contribution offensive a aussi laissé à désirer en éliminatoires.

«Un capitaine, c’est un joueur qui agit de façon exemplaire. Tu ne peux pas lui reprocher de ne pas essayer. Il s’est même battu. Ce n’est pas quelqu’un qui doit se battre, a analysé l'ancien défenseur.

«Quand tu regardes Galchenyuk et que tu lui dis ‘tu ne nous en donnes pas assez’. On ne peut pas dire ça de Pacioretty. Il essaie. C’est parfois difficile pour un joueur.»

D‘ailleurs, à l’époque où il était directeur général des Canadiens, Savard se portait constamment à la défense de ses capitaines.

«Je descendais dans le vestiaire et je disais ‘si j’ai juste un leader, il y a un maudit problème. J’ai besoin de 20 leaders dans la chambre’!»

Bien entendu, Cournoyer et Savard n'ont pas eu à répondre aux mêmes questions que Max Pacioretty, lundi, au bilan de fin de saison de l'équipe : à l'époque où le plafond salarial était inexistant, ils ont brandi la coupe dès leur première présence en séries. Une décennie glorieuse.