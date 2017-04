Marc Bergevin n'exclut pas l'idée d'une offre hostile

Le directeur général des Canadiens de Montréal Marc Bergevin n’a pas exclu la possibilité d’effectuer une offre à un joueur autonome avec compensations au cours de l’été pour améliorer sa formation, lundi, lors de son bilan de saison à Brossard.

Après avoir évoqué plus tôt au cours de sa conférence de presse le besoin d’être créatif pour améliorer son équipe, Marc Bergevin a été questionné sur la possibilité de se tourner vers le marché des joueurs autonomes avec compensations.

«Je ne vais pas étaler mes cartes ici, mais c’est un outil qui est à notre disposition dans la convention collective et que des équipes ont utilisé dans le passé, a souligné Bergevin. Si c’est quelque chose de sensé pour les Canadiens de Montréal, nous considérerons cette option sérieusement.»

Les «offres hostiles» ne sont pas légion dans la Ligue nationale de hockey (LNH), mais elles ont forcé certaines organisations à réagir par le passé.

Le dernier joueur à avoir reçu une «offer sheet» d’une formation est Ryan O’Reilly en 2013. Les Flames de Calgary avaient alors offert un contrat d’une valeur de 10 M$ pour deux ans à l’attaquant, offre qu’a égalée l’Avalanche du Colorado, son équipe de l’époque.

Auparavant, les Shea Weber, Niklas Hjalmarsson, Steve Bernier, David Backes, Thomas Vanek ou encore Ryan Kesler ont tous été la cible d’offres hostiles, sans succès, car chacune de ces offres a été égalée. Il faut remonter à Dustin Penner en 2007 pour voir une équipe laisser partir un joueur. Les Ducks avaient alors cédé Penner aux Oilers en retour de choix de 1ère, 2e et 3e ronde.

Un marché intéressant pour Marc Bergevin?

Plusieurs excellents jeunes joueurs deviendront joueurs autonomes avec compensations cet été, dont certains évoluent à la position de centre, là où les Canadiens ont un besoin criant.

Du nombre, on retrouve Leon Draisaitl (Oilers), Ryan Johansen (Predators), Tyler Johnson (Lightning), Mikael Granlund (Wild), Evgeny Kuznetsov (Capitals), Alexander Wennberg (Blue Jackets), Bo Horvat (Canucks) et Teuvo Teräväinen (Hurricanes), entre autres.

Crédit photo : AFP

Les règles des offres hostiles

Si Marc Bergevin décide d’opter pour ce scénario, c’est qu’il est prêt à sacrifier des choix au repêchage en retour. La saison dernière, voici ce qu’il en coûtait à une équipe si le joueur visé par une offre hostile s’entendait avec sa nouvelle équipe.

Moins de 1 239 266 $ Aucune compensation 1 239 226 $ à 1 877 615 $ Choix de 3e ronde 1 877 615 $ à 3 755 233 $ Choix de 2e ronde 3 755 233 $ à 5 632 847 $ Choix de 1ère et 3e ronde 5 632 847 $ à 7 510 464 $ Choix de 1ère, 2e et 3e ronde 7 510 464 $ à 9 388 080 $ Deux choix de 1ère ronde, un de 2e et un de 3e ronde 9 388 080 $ ou plus Quatre choix de 1ère ronde

L’importance de ces compensations, à une ère où le succès des équipes passe plus que jamais par le repêchage, explique en partie pourquoi les directeurs généraux sont frileux à l’idée de soumettre ce genre d’offres.

Par contre, la prochaine cuvée est évaluée comme l'une des plus faibles des dernières années et Marc Bergevin possède un arsenal de choix au repêchage intéressant. Les Canadiens disposent d'un choix de 1ère ronde, de trois de 2e ronde, d'un de 3e ronde et de deux de 4e ronde.

Rappelons que l’équipe qui détient les droits sur un joueur autonome avec compensations a toujours la possibilité d’égaler l’offre hostile dans un délai de sept jours, après quoi elle ne peut l’échanger durant l’année suivante.