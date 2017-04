Carey Price veut gagner à Montréal

Le Canadien de Montréal n’a inscrit que 11 buts en six matchs face aux Rangers de New York. Ce qui n’a pas manqué de ramener les carences offensives du Tricolore à l’avant-plan.

«Ce serait bien si nous pouvions marquer cinq buts chaque soir. Mais la réalité est que c’est difficile de marquer des buts dans cette ligue. Plusieurs équipes jouent bien défensivement», a déclaré Carey Price, dont le malheur aura été d’accorder un but de trop.

Si le problème peut sembler alarmant pour plusieurs, il est donc loin de l’être pour Price. Pas assez, à tout le moins, pour lui faire hésiter à amorcer, au cours de l’été, les négociations avec Marc Bergevin.

«Chaque fois que tu ne gagnes pas, tu veux prendre un pas de recul et évaluer ce que tu as sous la main. Mais, je crois que nous avons plusieurs bons morceaux ici», a soutenu Price, dans le cadre de son dernier bain médiatique de la saison.

«Je veux rester ici. Je sais qu’on trouvera une façon de faire tomber tous les morceaux en place et d’amener un championnat ici», a-t-il ajouté.

Des négos rapides

Puisque le contrat du gardien viendra à échéance au terme de la prochaine saison, les deux parties pourront amorcer les discussions à compter du 1er juillet.

L’homme masqué de 29 ans serait surpris que le dossier traîne en longueur.

«Ça ne m’inquiète pas. Ça ira de soi. J’adore jouer ici et je suis certain qu’on trouvera un terrain d’entente», a-t-il mentionné.

En tout cas, c’est le vœu de ses coéquipiers qui, évidemment, le considèrent comme la pierre angulaire de cette formation.

«Carey est le meilleur joueur de la LNH. Il a tellement une grande influence sur cette équipe. Il nous procure une énorme confiance, a indiqué Max Pacioretty. Je ne contrôle pas cette situation, mais j’aimerais le voir rester avec nous jusqu’à la fin de sa carrière, comme (Andreï) Markov.»

Shea Weber, en verve comme on l’a rarement vu cette saison, n’a pas hésité à souhaiter son retour.

«J’ai encore huit ans à mon contrat. Il est mieux de rester», a lancé le grand défenseur.

Une longue saison

À l’instar de tous ses coéquipiers qui ont été interrogés à ce sujet, Price a confirmé qu’il ne participerait pas aux Championnats du monde.

«Non, je n’irai pas. Ça a été une longue saison et j’ai déjà fait ma part pour Équipe Canada cette année. Je veux surtout passer du temps avec ma famille», a déclaré Price, dont la fille célébrera bientôt son premier anniversaire de naissance.

Tant qu’à ne plus concourir pour la coupe Stanley, Price préfère décompresser et remplir son réservoir d’énergie.

«Je ne vous mentirai pas. Ce fut un calendrier ardu et une longue saison. À un certain moment, on a dû passer à travers un mois difficile. Ce fut un obstacle mental à franchir.»

Un obstacle qui a mené au congédiement de Michel Therrien.