Beaulieu à l'écart, Shaw blessé

Le Canadien aura un visage différent pour ce sixième match avec l’entrée en scène de Brian Flynn et de Michael McCarron à la place d’Andrew Shaw et de Torrey Mitchell.

À la ligne bleue, Brandon Davidson jouera également au détriment de Nathan Beaulieu.

Voyez le point de presse de l'entraîneur-chef Claude Julien dans la vidéo ci-dessus.

Julien a choisi de brasser sa soupe pour cette rencontre cruciale de son équipe avec un retard de 3-2 dans la série. Il y a un seul changement qui n’était pas de sa propre initiative.

Blessé au haut du corps, Shaw a déclaré forfait pour ce match contre les Rangers au Madison Square Garden.

Flynn jouera au centre du troisième trio en l’absence de Shaw. Paul Byron et Alex Galchenyuk complèteront cette nouvelle unité.

«Shaw sera évalué sur une base quotidienne, a précisé Julien. Il y a toujours des blessés en séries, mais nous avons de la profondeur. Flynn n’a pas joué beaucoup en fin de saison en raison d’une blessure, mais c’est un joueur talentueux. Il peut faire de bons jeux. Je sais qu’il est excité à l’idée de relever ce défi.»

«Je sais que c’est un gros match, mais je ne ressens pas la pression, a mentionné Flynn. Ce serait peut-être différent si je n’avais pas joué avant ou si j’étais un joueur plus jeune. Je connais le travail que j’aurai à faire.»

Flynn avait participé à six rencontres lors des séries de 2015 avec le CH.

Les débuts de McCarron

Michael McCarron fera ses premiers pas en séries dans la LNH. Le colosse attaquant remplacera Mitchell à l’aile droite au sein du quatrième trio.

«C’est un beau défi pour moi, a dit McCarron. Je suis heureux d’avoir la confiance des entraîneurs pour cette rencontre. Claude m’a parlé un peu ce matin, mais il m’a surtout rappelé de jouer mon style. Je dois jouer sans crainte.

«Heureusement, j’ai déjà joué un match cette saison au Madison Square Garden. Je ne serai pas aussi nerveux. Le MSG est un amphithéâtre magique pour un Américain. Mais maintenant, je connais bien cet édifice puisque j’ai eu plusieurs entraînements ici.»

Beaulieu dans les gradins

À la ligne bleue, Beaulieu sautera son tour pour une première fois en séries. Julien lui avait envoyé un premier message lors de la cinquième rencontre en limitant son temps de jeu à 15 min 38 s. Il n’avait fait que trois présences en prolongation.

Davidson réintègrera la formation à la place de Beaulieu. L’ancien des Oilers d’Edmonton sera jumelé à Jordie Benn au sein du troisième duo.

«J’ai déjà joué deux matchs dans cette série et je sais à quoi m’attendre, a mentionné Davidson. Je connais mon rôle. Je ne ferai rien de spectaculaire, je chercherai à réaliser des jeux simples. J’ai un plan dans ma tête. Je sais aussi que je devrai jouer robuste.»

«Davidson jouera puisque nous jugeons qu’il peut nous aider pour ce match, a précisé Julien. Il n’est pas aussi offensif que Beaulieu, mais il est tenace comme défenseur et il défend bien son territoire.»

En plus des Beaulieu, Mitchell et Shaw, Andreas Martinsen et Nikita Nesterov regarderont également la rencontre de la passerelle de presse.

Formation à l'entraînement

Max Pacioretty - Phillip Danault - Alexander Radulov

Artturi Lehkonen - Tomas Plekanec - Brendan Gallagher

Alex Galchenyuk - Brian Flynn - Paul Byron

Dwight King - Steve Ott - Michael McCarron

Andrei Markov - Shea Weber

Alexei Emelin - Jeff Petry

Brandon Davidson - Jordie Benn

Carey Price