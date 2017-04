EN DIRECT : Canadiens - Rangers

Suivez ici les développements en direct du match numéro 6 de la série entre les Canadiens et les Rangers sur TVA Sports.

C'est 1-0 Canadiens.

Le CH tire de l’arrière 3-2 dans cette série de premier tour de l’Association de l’Est.

À VOIR : Sommaire en temps réel



1re période

18:24 - Le premier trio Danault-Pacioretty-Radulov (MTL) bourdonne autour du filet de Henrik Lundqvist (NYR).

8:46 - Derek Stepan (NYR) se fait prendre pour avoir retenu Alex Galchenyuk (MTL). Supériorité numérique Canadiens.

6:19 - BUT! Canadiens 1 - Rangers 0 : Alexei Emelin inscrit le premier but de sa carrière en séries.

4:11 - VIDÉO | Max Pacioretty (MTL) engage le combat contre Jimmy Vesey (NYR)!

0:00 - Début du match.



____________________

Les Canadiens de Montréal ont un visage différent pour ce sixième match avec l’entrée en scène de Brian Flynn et de Michael McCarron à la place d’Andrew Shaw et de Torrey Mitchell.

À la ligne bleue, Brandon Davidson joue également au détriment de Nathan Beaulieu.

Julien a choisi de brasser sa soupe pour cette rencontre cruciale de son équipe avec un retard de 3-2 dans la série. Il y a un seul changement qui n’était pas de sa propre initiative.

Blessé au haut du corps, Shaw a déclaré forfait pour ce match contre les Rangers au Madison Square Garden.

Flynn joue au centre du troisième trio en l’absence de Shaw. Paul Byron et Alex Galchenyuk complèteront cette nouvelle unité. Flynn avait participé à six rencontres lors des séries de 2015 avec le CH.

Michael McCarron fait ses premiers pas en séries dans la LNH. Le colosse attaquant remplace Mitchell à l’aile droite au sein du quatrième trio.

À la ligne bleue, Beaulieu saute son tour pour une première fois en séries. Julien lui avait envoyé un premier message lors de la cinquième rencontre en limitant son temps de jeu à 15 min 38 s. Il n’avait fait que trois présences en prolongation.

En plus des Beaulieu, Mitchell et Shaw, Andreas Martinsen et Nikita Nesterov regardent également la rencontre de la passerelle de presse.