Canadiens-Rangers: de retour au Centre Bell

Les Canadiens de Montréal et les Rangers de New York s’affronteront pour une cinquième fois lors de ces séries éliminatoires. Et pour l’occasion, le Tricolore sera de retour à son domicile du Centre Bell.

Le duel sera présenté sur les ondes de la chaîne TVA Sports dès 19h00.

Après s’être partagés les honneurs des deux premiers matchs de la série au Centre Bell, les deux équipes ont fait de même au Madison Square Garden, si bien que la série est maintenant un deux de trois avec l’avantage de la patinoire au CH.

Alexander Radulov est meilleur pointeur du CH avec six points, dont deux buts. De son côté, le capitaine du Tricolore, Max Pacioretty, est toujours à la recherche d’un premier but en éliminatoires cette saison.

Du côté des Rangers, ils pourront toujours compter sur le brio de leur gardien Henrik Lundqvist qui a été très efficace depuis le début de la série.

Le Suédois sera opposé à Carey Price, qui lui aussi a été très solide lors des quatre premiers matchs.