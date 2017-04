Canadiens-Rangers : à l’assaut de la Grosse Pomme

Les deux premiers matchs de la série entre les Canadiens de Montréal et les Rangers de New York sont maintenant choses du passé. Après le Centre Bell, c’est maintenant au tour du Madison Square Garden d’agir en tant que théâtre de cette confrontation, dimanche.

Le troisième match entre les Canadiens et les Rangers sera diffusé sur les ondes de TVA Sports dès 19h00.

Les Rangers ont remporté le premier match 2-0 alors que les Canadiens se sont sauvés avec le deuxième, 4-3 en prolongation (à voir dans la vidéo ci-dessus).

Toutefois, les Rangers ont offert des performances en demi-teinte cette saison au MSG, en raison de leur fiche de 21-16-4, très moyenne. Avant de remporter leurs deux dernières parties à domicile en saison régulière, la troupe d’Alain Vigneault avait subi huit revers consécutifs devant leurs partisans.

Claude Julien a confirmé qu'il apportait des changements à sa formation. Brandon Davidson et Torrey Mitchell font leur entrée en scène dans cette série en remplacement de Nikita Nesterov et d'Andreas Martinsen. Quant à Alex Galchenyuk, il pilote le troisième trio flanqué d'Andrew Shaw et d'Artturi Lehkonen.

Carey Price et Henrik Lundqvist devraient reprendre leur place devant le filet.

Le défenseur du CH Alexei Emelin n’a pas fait le voyage avec ses coéquipiers et ne disputera donc pas le troisième match. Il a toutefois patiné à Brossard, dimanche patin, selon le journaliste de la chaîne TVA Sports, Renaud Lavoie. Toutefois, l’entraîneur-chef, Claude Julien, n’a pas fermé la porte pour la quatrième partie.