Rod Carew a le coeur et le rein d'un ancien de la NFL

Quand le légendaire joueur de baseball Rod Carew a reçu une transplantation cardiaque et rénale en décembre, c’est un ancien joueur de la NFL qui lui a fourni les organes.

Selon le site internet des Ravens, il s'agirait de la première procédure médicale du genre impliquant deux athlètes professionnelles.

Décédé le 12 décembre dernier à la suite de complications reliées à un anévrisme au cerveau, Konrad Reuland, qui a porté les couleurs des Jets de New York et des Ravens de Baltimore entre 2012 et 2015, a prolongé la vie de Carew.

Âgé de 71 ans, Carew est membre du Temple de la renommée du baseball, à Cooperstown, depuis 1991. Il a notamment reçu le titre de joueur par excellence de la Ligue américaine en 1977 dans l’uniforme des Twins du Minnesota.