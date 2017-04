Séries LNH : le mythe de l’avantage de la glace?

Les séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey ont pris leur envol, mercredi soir, avec une soirée bien remplie de cinq matchs.

Des cinq rencontres de cette première journée du bal printanier, quatre des équipes visiteuses ont remporté le match, remettant à nouveau en question le concept de l’avantage de la glace.

Night One of the Playoffs...

Only 1 home team won, Pittsburgh. Four road teams steal home ice advantage.#StanleyCup