Claude Julien s'attendait à une telle performance des Rangers

Il est difficile de prétendre le contraire. Après tout, un seul but a été marqué au cours de la soirée contre un gardien, soit celui de Tanner Glass en première période sur un tir du revers des plus précis qui a battu Carey Price.

«Dans un match aussi serré, tu as besoin d’un bond favorable et les Rangers l’ont obtenu sur ce but, a souligné Julien. On a disputé une excellente première période et c’est nous qui aurions dû prendre les devants 1-0 et non pas les Rangers.»

De petits ajustements

L’histoire n’est pas nouvelle chez le Canadien. Les buts viennent rarement facilement.

«Je crois qu’on a obtenu de bonnes occasions de marquer, a analysé Julien, tout en soulignant que les pointages ont été peu élevés dans les autres matchs présentés mercredi. On a fort bien joué lors des dix premières minutes.

«Il n’y a que de petits ajustements à faire dans notre jeu, notamment en ce qui a trait aux batailles le long des rampes.»

Pas surpris par les Rangers

Il n’a pas été surpris par le jeu offert par les Rangers.

«Ils ont joué comme on s’y attendait, a-t-il dit. Leur gardien a très bien fait et Lundqvist a été bien protégé par ses défenseurs.»

Une fois de plus, l’attaque à cinq du Canadien a été neutralisée. C’est ainsi depuis plusieurs semaines.

«On a réalisé de meilleures entrées de zone, a souligné Julien. Il faut toutefois compléter nos jeux autour du filet.»

Après avoir disputé une bonne première période, le Canadien en a arraché dans les dix premières minutes de la deuxième.

«Dans un match aussi serré, les petits détails ont leur importance, a mentionné Julien. On a commis de petites erreurs.»

Il demeure que le CH s’est compliqué la tâche dès le départ en permettant aux Rangers d’obtenir ce qu’ils visaient, soit une victoire au Centre Bell.

On ne doit surtout pas oublier que l’équipe new-yorkaise a présenté le meilleur dossier sur les patinoires adverses cette saison...