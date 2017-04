Où profiter de la fièvre des séries à Montréal

Les propriétaires de bars salivent déjà en passant aux prochaines semaines d’achalandage que leur offriront les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey et la présence du Canadien de Montréal.

Voici quelques suggestions d'endroits où regarder les matchs de la série Canadiens-Rangers dans la métropole.

Bruno Sport Bar

En plus du popcorn gratuit, des spéciaux sur la bière les soirs de match, des écrans extérieurs (avec son) et du shooter de vodka ou tequila gratuit si le joueur que vous avez pigé marque, vous pourrez profiter de la bonne humeur et de l’accueil de Bruno et son frère Augustino. Le plus italien des bars sportifs.

Adresse: 313, rue Beaubien Est

Métro: Beaubien

Taverne Jarry

Véritable institution dans Villeray, la Taverne Jarry ne se démode pas, au contraire. Avec ses quatre écrans géants et son menu spécial pour les séries, qui inclut le bock de 12 onces de bière pour 3 $ et son assiette «2 hot-dogs avec croustilles» à 3,50 $, les amateurs de hockey – et les néophytes – seront comblés.

Adresse: 552, rue Jarry Est

Métro: Jarry

Bar De Courcelle

Le bar le plus branché du Sud-Ouest est aussi un repère de sportifs de salon. Le plus petit des bars ici mentionnés n’est certainement pas le moins endiablé les soirs de match. Proposant lui aussi un menu spécial pour les séries, il sera satisfaire l’appétit des amateurs affamés de victoire avec, entre autres, ses trois minis burgers et sa grosse Labatt 50 pour 16 $.

Adresse: 4685, rue Notre-Dame Ouest

Métro: Place Saint-Henri

Taverne Laurier

La Taverne Laurier n’a plus besoin de présentation, tellement elle fait partie depuis longtemps du paysage de l’est du Plateau. Une clientèle assez jeune a adopté l’endroit depuis quelques années – d’où la présence d’un portier les soirs de match – et a offert un nouveau souffle au débit de boisson. Avec ses allures de cabane à sucre, les 200 places disponibles se remplissent à la vitesse de l’éclair.

Adresse: 266, avenue Laurier Est

Métro: Laurier

Pub Brouhaha

Ancienne taverne de quartier désuète transformée en un endroit recherché par les amateurs de bières de micro-brasseries, le Brouhaha est plein sept soirs par semaine. Bénéficiant de trois salles et d’autant d’écrans géants, on y mange aussi bien qu’on y boit. Ses 200 places feront le bonheur – ou la jalousie – des amateurs de hockey printanier. À noter: si la place vient à manquer, vous pouvez toujours vous rendre à la succursale d’Ahuntsic, qui présente également les matchs.

Adresse: 5860, avenue De Lorimier (Rosemont) et 10295, avenue Papineau (Ahuntsic)

Métros: Rosemont et Sauvé

Autres endroits bien connus:

- Station des Sports: 2051, rue Ste-Catherine Ouest et 862, rue Ste-Catherine Est

- MVP Bar Sportif: 200, rue Ste-Catherine Est

- Chez Serge: 5301, boulevard St-Laurent

- Bar Champs: 3956, boulevard St-Laurent

- Pub PJ: 6910, rue St-Jacques