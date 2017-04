Ginette Reno de retour!

Les Canadiens de Montréal ont de nouveau fait appel à Ginette Reno pour chanter l'hymne national en séries éliminatoires.

Elle sera ainsi sur la glace avant le premier match opposant le Tricolore aux Rangers de New York, mercredi soir.

Elle a d'ailleurs annoncé le tout avec toute sa couleur, sur son compte Twitter, mardi.

Je suis folle de joie! Les fesses me tremblent depuis 2 sem.J'ai perdu 16 livres! Et oui je chanterai demain l'hymne nationale. Go Habs Go!