Le calendrier complet des séries 2017 de la LNH à TVA Sports

La frénésie des séries de la Ligue nationale de hockey (LNH) s’empare de TVA Sports!

Tous les matchs sont présentés en direct sur nos ondes. Consultez ici le calendrier des éliminatoires, incluant les rencontres des Canadiens de Montréal au premier tour contre les Rangers de New York dans l’Association de l’Est.



À VOIR :

Canadiens c. Rangers



Match numéro 1 : mercredi 12 avril, 19h à Montréal (TVA Sports)

Match numéro 2 : vendredi 14 avril, 19h à Montréal (TVA Sports)

Match numéro 3 : dimanche 16 avril, 19h à New York (TVA Sports)

Match numéro 4 : mardi 18 avril, 19h à New York (TVA Sports)

Match numéro 5 : jeudi 20 avril, à Montréal (si nécessaire, TVA Sports)

Match numéro 6 : samedi 22 avril, à New York (si nécessaire, TVA Sports)

Match numéro 7 : mardi 24 avril, à Montréal (si nécessaire, TVA Sports)



Capitals c. Maple Leafs



Match numéro 1 : jeudi 13 avril, 19h à Washington (TVA Sports)

Match numéro 2 : samedi 15 avril, 19h à Washington (TVA Sports)

Match numéro 3 : lundi 17 avril, 19h à Toronto (TVA Sports)

Match numéro 4 : mercredi 19 avril, 19h à Toronto (TVA Sports)

Match numéro 5 : vendredi 21 avril, à Washington (si nécessaire)

Match numéro 6 : dimanche 23 avril, à Toronto (si nécessaire)

Match numéro 7 : mardi 25 avril, à Washington (si nécessaire)



Sénateurs c. Bruins



Match numéro 1 : mercredi 12 avril, 19h à Ottawa (TVA Sports)

Match numéro 2 : samedi 15 avril, 15h à Ottawa (TVA Sports)

Match numéro 3 : lundi 17 avril, 19h à Boston (TVA Sports)

Match numéro 4 : mercredi 19 avril, 19h30 à Boston (TVA Sports)

Match numéro 5 : vendredi 21 avril, à Ottawa (si nécessaire)

Match numéro 6 : dimanche 23 avril, à Boston (si nécessaire)

Match numéro 7 : mercredi 26 avril, à Ottawa (si nécessaire)



Penguins c. Blue Jackets



Match numéro 1 : mercredi 12 avril, 19h30 à Pittsburgh (TVA Sports)

Match numéro 2 : vendredi 14 avril, 19h30 à Pittsburgh (TVA Sports)

Match numéro 3 : dimanche 16 avril, 18h à Columbus (TVA Sports)

Match numéro 4 : mardi 18 avril, 19h30 à Columbus (TVA Sports)

Match numéro 5 : jeudi 20 avril, à Pittsburgh (si nécessaire)

Match numéro 6 : dimanche 23 avril, à Columbus (si nécessaire)

Match numéro 7 : mardi 25 avril, à Pittsburgh (si nécessaire)



Blackhawks c. Predators



Match numéro 1 : jeudi 13 avril, 20h à Chicago (TVA Sports)

Match numéro 2 : samedi 15 avril, 20h à Chicago (TVA Sports)

Match numéro 3 : lundi 17 avril, 21h30 à Nashville (TVA Sports)

Match numéro 4 : jeudi 20 avril, heure à confirmer à Nashville (TVA Sports)

Match numéro 5 : samedi 22 avril, à Chicago (si nécessaire)

Match numéro 6 : lundi 24 avril, à Nashville (si nécessaire)

Match numéro 7 : mercredi 26 avril, à Chicago (si nécessaire)

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Ducks c. Flames



Match numéro 1 : jeudi 13 avril, 22h30 à Anaheim (TVA Sports)

Match numéro 2 : samedi 15 avril, 22h30 à Anaheim (TVA Sports)

Match numéro 3 : lundi 17 avril, 22h à Calgary (TVA Sports)

Match numéro 4 : mercredi 19 avril, 22h à Calgary (TVA Sports)

Match numéro 5 : vendredi 21 avril, à Anaheim (si nécessaire)

Match numéro 6 : dimanche 23 avril, à Calgary (si nécessaire)

Match numéro 7 : mardi 25 avril, à Anaheim (si nécessaire)



Wild c. Blues



Match numéro 1 : mercredi 12 avril, 21h30 au Minnesota (TVA Sports)

Match numéro 2 : vendredi 14 avril, 20h au Minnesota (TVA Sports)

Match numéro 3 : dimanche 16 avril, 15h à St. Louis (TVA Sports)

Match numéro 4 : mercredi 19 avril, 21h30 à St. Louis (TVA Sports)

Match numéro 5 : samedi 22 avril, au Minnesota (si nécessaire)

Match numéro 6 : lundi 24 avril, à St. Louis (si nécessaire)

Match numéro 7 : mercredi 26 avril, au Minnesota (si nécessaire)



Oilers c. Sharks



Match numéro 1 : mercredi 12 avril, 22h à Edmonton (TVA Sports)

Match numéro 2 : vendredi 14 avril, 22h30 à Edmonton (TVA Sports)

Match numéro 3 : dimanche 16 avril, 22h à San Jose (TVA Sports)

Match numéro 4 : mardi 18 avril, 22h à San Jose (TVA Sports)

Match numéro 5 : jeudi 20 avril, à Edmonton (si nécessaire)

Match numéro 6 : samedi 22 avril, à San Jose (si nécessaire)

Match numéro 7 : lundi 24 avril, à Edmonton (si nécessaire)