Et de 100 pour Connor McDavid

Connor McDavid a atteint le plateau des 100 points, dimanche soir, en obtenant une mention d'aide - sa deuxième de la soirée - sur le but de Leon Draisaitl en troisième période.

Le capitaine des Oilers d'Edmonton comptait 98 points avant d'affronter les Canucks de Vancouver pour son dernier match de la saison régulière. Il a d'abord habilement mis en scène le filet de Drake Caggiula en deuxième période pour amasser un 99e point.

Le numéro 97 termine la saison avec une avance de 11 points sur son plus proche poursuivant Sidney Crosby au championnat des marqueurs, en vertu d'une récolte de 30 buts et de 70 passes.

Il devient le troisième plus jeune joueur à rafler le trophée Art Ross, devancé seulement par Wayne Gretzky et Sidney Crosby.

At 20 years, 2 months & 27 days, #Oilers Connor McDavid becomes the 3rd youngest scoring champion in NHL history pic.twitter.com/hxjfVkcwgy