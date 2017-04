Mikhail Sergachev rappelé d'urgence par les Canadiens

La décision a été facilitée par le fait que l’équipe junior du Russe, les Spitfires de Windsor, a subi l’élimination au premier tour des séries de la Ligue de l’Ontario cette semaine, sans compter qu’elle se trouve à proximité de la Ville de l’automobile.

Sergachev, qui a récolté 10 buts et 33 mentions d’aide pour 43 points en 50 parties avec les Spitfires en saison régulière, aura ainsi vraisemblablement l’occasion de montrer son savoir-faire aux dirigeants du Tricolore face aux Wings, lui qui avait disputé trois joutes avec le Bleu-Blanc-Rouge au début de la campagne.

En effet, plusieurs vétérans sont demeurés à Montréal et rateront le dernier affrontement du calendrier. Carey Price, Andrei Markov, Max Pacioretty et Alexander Radulov brilleront par leur absence, tout comme Shea Weber et Alexei Emelin.

C’est Charlie Lindgren qui obtiendra le départ et Al Montoya sera son substitut.

La troupe de l’entraîneur-chef Claude Julien affrontera les Rangers de New York au premier tour des séries dès la semaine prochaine.