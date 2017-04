Bill Peters pleure le départ de Bryan Bickell

Bill Peters a accompagné Bryan Bickell dans ses débuts chez les professionnels. L’entraîneur-chef des Hurricanes de la Caroline assiste également de près à la fin de la carrière de l’attaquant.

Ce concours de circonstances émeut Peters, comme en font foi ses larmes difficilement retenues samedi lors d’une mêlée de presse avant un match contre les Blues de St. Louis, l’avant-dernier de la saison 2016-2017 des Hurricanes, exclus des séries éliminatoires.

«Vous devez le rencontrer pour le connaître, a déclaré Peters, déchiré. Il vit pour les autres. Il est incroyablement brave.»

Bickell, 31 ans et atteint de la sclérose en plaques, prendra sa retraite après la campagne. Le gros ailier en était à sa troisième saison professionnelle dans la Ligue américaine en 2008 quand Peters a pris les rênes des IceHogs de Rockford, filiale des Blackhawks. Deux campagnes plus tard, Bickell se taillait poste à temps plein dans l’uniforme des Hawks et allait devenir un des héros de la conquête de la coupe Stanley de 2013.

L’Ontarien et son ancien patron se sont retrouvés chez les Hurricanes cette saison, mais Bickell, ayant reçu son diagnostic en novembre 2016, n’avait disputé que neuf rencontres au total au moment d’écrire ces lignes.

Les coéquipiers de Bickell, t-shirts «BickellBrave» sur le dos, l'ont surpris à la marche pour la sclérose en plaques près du PNC Arena des Hurricanes, samedi.

The #Canes just surprised @bbicks29 by showing up for the 2017 #WalkMS with him! #BickellBrave pic.twitter.com/NhmNGldbNz