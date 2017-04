Les Canadiens «un peu trop cute» au goût de Claude Julien

Claude Julien a bien résumé l’effort des siens contre les Sabres: ordinaire.

«Même si on a quand même fait de bonnes choses, comme de se donner des occasions de marquer au début, ce n’était certainement pas notre meilleur match, a indiqué le pilote du Canadien.

« Par bout, nos premières passes étaient un peu décousues. Plus le match avançait, plus on s’est affaibli défensivement. On avait des chances de lancer, mais on essayait d’être un peu trop cute comme on dit en anglais.»

Pas de quoi l’inquiéter outre mesure toutefois. Après cinq victoires consécutives, dans un match sans aucun enjeu, une telle performance n’a rien de surprenant.

Le degré d’émotion chute quelque peu.

«Je ne suis pas inquiet, les joueurs sauront rebondir», dit Julien.

Dans un match où Shea Weber et Jordie Benn manquaient à l’appel, Alexei Emelin s’est blessé et n’est pas revenu en troisième période.

«Je ne sais pas si c’est sérieux ou pas», a mentionné Julien.

Son cas sera réévalué samedi.

Quel avenir pour Gionta?

C’était le dernier match local pour les Sabres, qui ont salué leurs fidèles partisans.

Ils disputeront leurs deux dernières rencontres sur la route en Floride, contre les Panthers et le Lightning.

Brian Gionta ne rajeunit pas. À 38 ans, le capitaine des Sabres termine son contrat de trois ans avec l’équipe, avec des saisons de 35, 33 et 34 points. C’était son 1004e match en carrière mercredi, et Gionta, confiné au quatrième trio, n’a plus les jambes d’autrefois.

Après des récoltes de 28 et 29 buts à Montréal en 2008-2009 et 2009-2010, il n’a jamais franchi le cap de la vingtaine à ses six saisons suivantes. Il a raté un but complètement ouvert en fin de deuxième période.

Gionta a exprimé le souhait de demeurer à Buffalo, son coin de pays, mais reste à voir ce que l’organisation a en tête. Un contrat d’un an à faible coût serait sans doute le maximum.