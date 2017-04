Kyle Okposo aux soins intensifs

Kyle Okposo a été admis aux soins intensifs de l’aile neurochirurgicale du Buffalo General Hospital, a rapporté la radio de WGR-AM, mercredi.



L’attaquant des Sabres de Buffalo est malade depuis le 28 mars. L’entraîneur-chef Dan Bylsma n’est pas en mesure de communiquer un diagnostic, mais a exprimé beaucoup d’inquiétude auprès du Buffalo News.

«En tant qu’entraîneur et personne, je suis très inquiet pour lui», a déclaré Bylsma.



Le département qui a pris en charge Okposo s’occupe des patients atteints de blessures neurologiques telles que des accidents vasculaires cérébraux (AVC), des hémorragies cérébrales et des tumeurs.

L'attaquant a participé à son dernier match, le 27 mars contre les Panthers de la Floride.

Le lendemain, Okposo, absent de la rencontre face aux Blue Jackets de Columbus, avait félicité son capitaine Brian Gionta pour le 1000e match de sa carrière par l'entremise de son compte Twitter.

Congratulations to an awesome person. @Giostyle21 is a great teammate and I couldn't be prouder to share the ice with him for his #1000th